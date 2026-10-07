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數發部推AI算力中心BOO案 第2波吸引2業者申請

中央社／ 台北7日電

數發部推動徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案，第2波申請於10月5日截止。據了解，第2波共有2家業者申請，其中1家為GMI Cloud，正進行初審作業程序，後續將召開可行性評估報告審查會議。

數發部4月中發布「徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案」政策公告，採促進民間參與模式，徵求企業投入建置AI算力中心，為台灣首宗指標型數位建設促參案。此案將AI算力中心納入數位建設重大公共建設項目，以BOO（Build-Own-Operate，興建、擁有、營運）模式推動。

首波共有3家業者提出申請，其中，亞灣超算股份有限公司及技算力科技股份有限公司等2家業者通過資格審查，已分別在高雄小港、新北土城舉行公聽會。東南開發投資有限公司雖提送可行性評估報告，但未通過審查。

數發部說明，2家業者投資金額合計近新台幣430億元，在公益算力上均有規劃，將持續進行相關審查，目前辦理甄審作業程序，預計12月底前完成簽約。

數發部先前表示，首波公告截止後接獲業者詢問，因此於8月7日發布第2波政策公告，10月5日截止收件。知情人士透露，共有2家業者遞件申請，其中包括GMI Cloud，將進行初審作業程序，包括資格審查、可行性評估報告審查等。

根據公告，申請機構投資總額（不含土地）須達3億元以上，且由民間自備土地或租賃既有設施進行投資興建。為確保算力中心具備國際競爭力，總算力規模須符合在32位元浮點運算（FP32）條件下，達到15PetaFLOPS（即每秒執行15千兆次計算）以上。

此外，AI算力中心提供的算力服務應有公共利益或具體回饋，如就政府機關、產業、學研單位等對象，提供一定服務比例的公益算力等。

數發部強調，算力中心必須遵循資通安全管理法相關規範，包含建立異地備援及持續營運計畫，確保在任何突發狀況下，國家的關鍵資料與基礎設施都能得到嚴密保護。

數發部 算力 初審

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