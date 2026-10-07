首屆「星展亞洲前瞻峰會」 共議AI改寫世界新局

星展集團宣布舉辦全新旗艦高峰會–「星展亞洲前瞻峰會」（DBS Asia Future Forward Conference），將匯聚來自科技、企業與投資領域的全球領袖，共同探討塑造亞洲未來發展的關鍵力量。首屆大會將於2026年10月12日在新加坡舉行，議程以人工智慧（AI）為核心，探討AI如何改變產業、商業模式與工作型態，重新定義價值創造與資本流向，並影響亞洲企業領袖未來的策略選擇。

本次大會預計迎來約700位星展企業金融及財富管理客戶，包括商界高層、企業家與投資人，共同探討AI對產業發展、企業經營及投資決策所帶來的影響。

星展集團執行總裁陳淑珊（Tan Su Shan）表示：「AI正以前所未有的速度改變產業、商業模式與工作型態。亞洲具備人才、資本與創新思維，有能力在新時代扮演領先角色。然而，能否將優勢轉化為長期競爭力，取決於我們此刻的選擇。若信任是AI規模化的前提，清晰的意圖則將決定AI的應用、價值實現以及最終的受益群體。透過「星展亞洲前瞻峰會」，希望能匯聚相關的關鍵決策者一同挑戰既有認知、拓展視野，探討亞洲如何以更清晰的方向與目標邁向未來。」

隨著AI快速從實驗階段走向大規模普及，產業的討論也逐漸由AI能做什麼，轉向AI應如何被應用、創造何種價值。首屆「星展亞洲前瞻峰會」的核心理念之一為「目標導向型的AI」（intentional AI），即以清晰明確的目的部署AI，確保科技能創造具實用且可量化的成果。

大會將聚集影響AI經濟各層面的重要領袖，涵蓋支撐AI發展的平台、半導體與實體基礎設施到企業端的實際應用，以及支持AI下一階段發展所需的資本力量。

星展運用AI為客戶創造更個人化的體驗，同時讓員工有更多心力投入高價值工作。2025年，已在超過430個應用場景中部署逾2,000個AI模型，並透過數據分析以及AI／機器學習創造約10億新幣（約新台幣249.3億）的經濟價值。AI驅動的工具正重新塑造客戶與員工體驗，星展透過全行性的轉型計畫，重新設計複雜的工作流程，強化人與AI的協作，所有應用皆建立在健全的治理與控管機制上，以確保AI能以安全且負責任的方式部署。