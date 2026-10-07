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美商應材攜手英特爾加速晶片製造技術創新 推動AI運算發展

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
應材斥資40億美元在矽谷園區打造的「設備與製程創新暨商業化」（EPIC）中心模擬示意圖，此中心將於今年營運。圖／應材提供
應材斥資40億美元在矽谷園區打造的「設備與製程創新暨商業化」（EPIC）中心模擬示意圖，此中心將於今年營運。圖／應材提供

半導體產業材料工程解決方案領導者應用材料公司宣布與英特爾攜手合作，加速新一代電晶體、互連與先進封裝技術的晶片製造創新。此次合作將結合應材位於矽谷的設備與製程創新暨商業化（Equipment and Process Innovation and Commercialization, EPIC）中心，與英特爾位於奧勒岡州希爾斯伯勒（Hillsboro）研發園區的領先技術能力，縮短支援AI運算所需先進半導體技術的上市時程。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示：「應材與英特爾擁有數十年深厚的合作關係，雙方持續突破材料工程的技術極限，共同推進半導體技術藍圖。透過雙方團隊在EPIC中心攜手合作，我們將進一步深化夥伴關係，加速電晶體、互連與封裝技術創新，推動AI運算的未來發展。」

英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）表示：「AI運算需求帶動產業對效能、能源效率與封裝技術重大突破的需求。英特爾致力於推動這些創新，並與生態系夥伴緊密協作。應用材料公司是我們重要的合作夥伴，我們期待在EPIC中心進一步擴展雙方合作，加速先進技術從實驗室研發走向在美國量產的進程。」

應材與英特爾的團隊正針對AI工作負載所需的先進邏輯製程節點，共同開發新一代材料、製程技術及元件架構，並將在EPIC中心持續推進相關工作。雙方的合作涵蓋前段製程與後段製程的技術創新，包括互連微縮技術。此外，雙方也將共同開發應用於Foveros 3D堆疊的先進封裝技術，以實現更高的互連密度、更佳的供電能力與散熱效能，支援專為新興代理式AI工作負載所打造的高效能運算平台。

英特爾 晶片 應材 矽谷 半導體

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