聯發科攜手達發 展示下世代固定式無線高速寬頻接取FWA平台

聯發科（2454）攜手子公司達發（6526），共同於Network X 2026，展出新一代固網與無線寬頻連網技術，其中聯發科於現場展示整合5G-Advanced連結、邊緣AI能力與Wi-Fi 8技術的下一世代固定式無線高速寬頻網路接取Fixed Wireless Access（FWA）平台。

上述ＦＷＡ平台可讓各式新興的AI應用與服務透過橫跨Wi-Fi、5G CPE與PON的完整網路，讓使用者、智慧終端於居家、工作及移動間場景無縫整合。由聯發科T930與Filogic 8800組成的整合方案，透過先進射頻技術可提升逾70%上行吞吐量及逾40%下行吞吐量，改善頻道使用率。該平台並入圍 Network X Awards 2026的Best FWA Solution of the Year項目。

聯發科無線通訊事業部總經理蘇文光表示，FWA要進一步擴大市場規模，需要同時提升行動網路容量、CPE效率與家庭端的實際連網體驗。聯發科將5G-Advanced連結、邊緣AI能力與Wi-Fi 8技術整合至完整平台，透過更強的上下行能力及智慧流量管理，協助電信業者在控制網路升級成本的同時，提高可服務用戶數與網路效率，持續提升FWA的商用價值。此外，該公司也與達發緊密合作，透過大小平台，分工合作的服務戰略，全力協助全球電信客戶推進網路基礎建設的關鍵角色，實現AI規模化與普及化。

聯發科T930標榜可將更多智慧與效能最佳化能力移至CPE Edge，整合AI-AQM、全球首創8Rx 3CC、3Tx 5L、HPUE PC1 33dBm及Wi-Fi 8，讓電信業者能透過CPE創新，進一步提升FWA服務能力。

同時，T930透過8Rx 3CC可提升逾40%網路下行吞吐量，並延伸網路涵蓋；同時結合HPUE PC1與 3Tx 5L，將傳輸功率提升5dB，使網路上行吞吐量提升逾70%。透過整體容量提升，有助於降低每戶服務成本並提升網路投資效益。