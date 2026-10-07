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AI影片浪潮取代創作者？YouTube陳容歆：吸引觀眾關鍵在「好故事」

中央社／ 台北7日電
影音平台YouTube 7日在台灣舉辦Brandcast年度盛會，推出多項人工智慧（AI）與互動新功能，並邀請YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆（左）、YouTuber奎丁（右）分享對影音市場的觀察。中央社
影音平台YouTube 7日在台灣舉辦Brandcast年度盛會，推出多項人工智慧（AI）與互動新功能，並邀請YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆（左）、YouTuber奎丁（右）分享對影音市場的觀察。中央社

生成式人工智慧（AI）技術席捲影音創作市場，帶來產能爆發與深偽疑慮。影音平台YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆今天表示，AI雖然可以讓內容無限生成，但最終能真正吸引觀眾的還是「好故事」，人性不變的是對好故事的渴求。

YouTube今天在台灣舉辦Brandcast年度盛會，宣布推出6項新功能，包括串聯海外商家實現跨境隨看即買的「自動標記商品在地化」、在YouTube介面中隨點隨玩的「遊戲角落」、結合在地特色的直播「動態禮物」、突破免費額度限制來支持新星創作者的「寶石熱推影片」、能即時對話解答商品細節的AI探索工具「問問YouTube」，以及方便觀眾無縫追短劇的「YouTube Shorts系列」。

陳容歆出席YouTube Brandcast媒體座談會指出，在AI時代，唯一不變的就是改變，但每個改變都是中立的，端看如何去運用。確實有創作者反映，運用AI工具能協助從發想、腳本到產出原型，大幅提升產量與精準度，但同時也有許多人希望純粹透過AI生成內容來換取收益。

陳容歆坦言，選擇觀看哪些內容，最終仍由觀眾決定，「我們的確看到目前大部分AI影片，觀眾告訴我們的不一定是喜歡」，平台有各類指標判定觀眾回饋，若觀眾不喜歡就不會推薦。

「AI只是一個工具去幫助做成影片，但最終真正吸引觀眾的還是好故事。」她強調，如果AI執行得非常完善，能把故事講得不輸真人拍攝，確實能獲得觀看量，但目前多數內容尚未達到這個水準。

針對AI帶來的深偽與信任挑戰，陳容歆表示，YouTube積極落實負責任的創新，要求創作者若使用生成式AI製作擬真內容必須自主加上標籤，若未標示，系統後台也能自動辨識並加上內容標籤。

此外，考量創作者與名人的臉部肖像與聲音是重要品牌資產，YouTube平台也推出「相似度偵測技術」，若發現未經授權使用肖像或聲音的AI生成影片，可主動申請下架，並結合AI與人工審查雙軌並行機制，確保內容安全。

談到生成式AI帶來的衝擊，擁有超過79萬訂閱的YouTuber奎丁表示，創作者面對AI確實有壓力，但壓力並非來自於「完了，AI網紅要出來了，我會被取代」，而是「AI更新得好快，我要學的東西好多，那個學習的壓力好大」。

奎丁指出，自己的優點是天馬行空，但缺點是思緒跳躍，過去要將想法收斂成有邏輯、有故事性的腳本需要耗費大量時間，如今透過AI工具，能快速統整腦中想法，梳理出脈絡並撰寫腳本，大幅節省前期時間。

在影片呈現方面，奎丁分享，近期也在嘗試將腦海中的畫面透過AI結合到影片中，例如手摸一下就讓拍攝場景的背景不斷變換，把天馬行空的想像化為真實畫面，帶給觀眾更好的觀影體驗。

根據YouTube公布的數據，YouTube已觸及台灣98%的網路人口，人均每天觀看115分鐘，且全台有超過650萬名台灣成年觀眾習慣透過客廳大螢幕觀看YouTube。在台灣每週收聽Podcast的聽眾中，高達61%最常使用YouTube或YouTube Music收聽。

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