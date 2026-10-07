南亞攜手南韓LS ELECTRIC成立「南亞樂星」 搶攻AI與能源轉型商機

南亞（1303）繼日前攜手國內重電領導大廠華城電機、大同等同業，結盟進軍美國等電力基礎建設市場後，7日再宣布與南韓第一大重電暨工業自動化企業LS ELECTRIC合資成立「南亞樂星」公司。此次合資公司設立協議的簽署，由台塑集團常務委員王瑞瑜、南亞資深副總陳祐聖，偕同LS ELECTRIC會長具滋均、營運長蔡大錫等高層共同見證，展現雙方深化合作、攜手拓展台灣電力事業的決心。

南亞秉持「多元布局、創新發展」的理念，積極拓展新事業版圖，持續培育新成長動能，厚植永續發展根基。今年4月，為加速重電事業布局，特別規劃成立電力工程部，除持續深耕既有配電產品市場外，亦將透過策略聯盟、投資入股等多元方式，逐步擴展至工程設計與專案承攬領域，進一步整合產品、工程與服務量能，打造全方位電力解決方案事業。

LS ELECTRIC隸屬於韓國LS集團（LS Group），核心業務涵蓋電力設備、輸配電系統、直流（DC）技術及智慧能源解決方案等領域，目前亦積極將在台業務由電力設備供應延伸至工程設計與專案承攬，與南亞持續拓展重電事業、建構全方位電力解決方案的發展方向高度契合。

雙方合資成立「南亞樂星」後，初期將聚焦建立在地化、快速且完整的服務能力，逐步布局投標、工程設計、技術支援等關鍵環節。透過整合LS ELECTRIC在電力設備製造、工程設計及技術服務等領域的專業優勢，以及具備完整美國UL認證產品線，結合南亞在台灣既有的製造基礎與EPC（工程、採購及施工）網絡，發揮雙方資源與專業互補效益，提升整體市場競爭力，積極掌握台灣電力基礎建設市場的成長契機；未來更將持續深化雙方合作，進一步拓展美國等國際重電市場，擴大電力事業版圖。

在AI資料中心需求快速成長、全球電網加速更新，以及能源轉型持續推進的帶動下，重電設備已由傳統穩健型產業，逐步轉型為具備高成長潛力與高技術門檻的策略性產業。因應市場趨勢，南亞除積極投入環保型氣體絕緣開關盤、H級耐高溫變壓器等新產品開發外，亦將擴大參與高科技產業公用系統統包承攬、微電網系統開發，以及提供設備汰換、保養、檢測等售後服務，逐步轉型為電力系統解決方案提供者。

未來，南亞將持續完善產品布局與服務量能，提升規模化供應 及整合能力，並攜手策略夥伴拓展國際市場，積極掌握AI基礎建設、全球電網升級與能源轉型所帶來的長期成長契機，持續擴大重電事業。