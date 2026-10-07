快訊

稱對台承諾是美最大負擔 美學者籲放棄保台：兩岸和統不違台灣關係法

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

寶可夢30週年慶典10/10登場！PokéXciting!台北攻略 沒中籤也能看粉紅皮卡丘表演

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞攜手南韓LS ELECTRIC成立「南亞樂星」 搶攻AI與能源轉型商機

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

南亞（1303）繼日前攜手國內重電領導大廠華城電機、大同等同業，結盟進軍美國等電力基礎建設市場後，7日再宣布與南韓第一大重電暨工業自動化企業LS ELECTRIC合資成立「南亞樂星」公司。此次合資公司設立協議的簽署，由台塑集團常務委員王瑞瑜、南亞資深副總陳祐聖，偕同LS ELECTRIC會長具滋均、營運長蔡大錫等高層共同見證，展現雙方深化合作、攜手拓展台灣電力事業的決心。

南亞秉持「多元布局、創新發展」的理念，積極拓展新事業版圖，持續培育新成長動能，厚植永續發展根基。今年4月，為加速重電事業布局，特別規劃成立電力工程部，除持續深耕既有配電產品市場外，亦將透過策略聯盟、投資入股等多元方式，逐步擴展至工程設計與專案承攬領域，進一步整合產品、工程與服務量能，打造全方位電力解決方案事業。

LS ELECTRIC隸屬於韓國LS集團（LS Group），核心業務涵蓋電力設備、輸配電系統、直流（DC）技術及智慧能源解決方案等領域，目前亦積極將在台業務由電力設備供應延伸至工程設計與專案承攬，與南亞持續拓展重電事業、建構全方位電力解決方案的發展方向高度契合。

雙方合資成立「南亞樂星」後，初期將聚焦建立在地化、快速且完整的服務能力，逐步布局投標、工程設計、技術支援等關鍵環節。透過整合LS ELECTRIC在電力設備製造、工程設計及技術服務等領域的專業優勢，以及具備完整美國UL認證產品線，結合南亞在台灣既有的製造基礎與EPC（工程、採購及施工）網絡，發揮雙方資源與專業互補效益，提升整體市場競爭力，積極掌握台灣電力基礎建設市場的成長契機；未來更將持續深化雙方合作，進一步拓展美國等國際重電市場，擴大電力事業版圖。

在AI資料中心需求快速成長、全球電網加速更新，以及能源轉型持續推進的帶動下，重電設備已由傳統穩健型產業，逐步轉型為具備高成長潛力與高技術門檻的策略性產業。因應市場趨勢，南亞除積極投入環保型氣體絕緣開關盤、H級耐高溫變壓器等新產品開發外，亦將擴大參與高科技產業公用系統統包承攬、微電網系統開發，以及提供設備汰換、保養、檢測等售後服務，逐步轉型為電力系統解決方案提供者。

未來，南亞將持續完善產品布局與服務量能，提升規模化供應 及整合能力，並攜手策略夥伴拓展國際市場，積極掌握AI基礎建設、全球電網升級與能源轉型所帶來的長期成長契機，持續擴大重電事業。

南亞 能源 韓國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

家登美國產線落成啟用 搶攻半導體與航太商機

車電出海搶市場！台美德合推車輛資安聯網技術 成立首座國際級實驗室

烏克蘭實戰無人機公司AEVEX將在台量產 採台廠零件

玉山投信推首檔台股主動式 ETF 00413A瞄準台灣關鍵科技

相關新聞

佳世達旗下其陽 OCP 首秀旗艦 DC-MHS AI 伺服器方案

佳世達（2352）集團旗下其陽（3564）7日宣布，將首度於OCP 2026展示搭載最新AMD EPYC 9006系列伺服器處理器旗艦DC-MHS AI伺服器，並攜手子公司其曜科技整合雙相直接液冷（Two-Phase Direct Liquid Cooling, 2P DLC）技術，打造支援機櫃級（Rack-Scale）架構完整解決方案，深化集團「AI基礎設施」之事業布局，整合運算、網路、儲存與散熱管理等，打造兼具彈性與能源效率的基礎架構。

AI讓新藥研發大躍進 周德陽：抗體設計兩年縮至兩周

人工智慧（AI）正大幅改寫新藥研發速度。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽7日表示，傳統抗體研發透過反覆嘗試與修正，可能耗費一、兩年仍找不到理想候選藥物，導入AI後，最快約兩周即可完成抗體結構設計；中國醫大團隊更曾利用AI將第二代抗體升級為第三代奈米抗體，僅花兩周，親和力並提升約1萬倍。

AI影片浪潮取代創作者？YouTube陳容歆：吸引觀眾關鍵在「好故事」

生成式人工智慧（AI）技術席捲影音創作市場，帶來產能爆發與深偽疑慮。影音平台YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳...

《功夫》級攻防陣型 00918解鎖 AI 與金融雙引擎

市場近期對各大AI廠商資本支出高於收益的疑慮升溫，引發AI泡沫化的隱憂。大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，全球AI發展已從上一階段的巨額的基礎建設訓練，正式邁入代理AI（Agent AI）與邊緣AI（Edge AI）推論落地」的黃金期。如同今年初九把刀熱門電影《功夫》中「隱於市井的高手蓄勢發勁」，台廠AI供應鏈已將龐大的資本支出轉化為實質的營收與獲利，並非僅靠題材炒作的空中樓閣。

應用材料攜手英特爾加速晶片製造技術創新

應用材料公司宣布與英特爾公司（Intel Corporation；那斯達克代號：INTC）攜手合作，加速新一代電晶體、互連與先進封裝技術的晶片製造創新。此次合作將結合應材位於矽谷的設備與製程創新暨商業化（Equipment and Process Innovation and Commercialization, EPIC）中心，與英特爾位於奧勒岡州希爾斯伯勒（Hillsboro）研發園區的領先技術能力，縮短支援 AI 運算所需先進半導體技術的上市時程。

家登美國產線落成啟用 搶攻半導體與航太商機

家登精密(3680)於美國Arizona, Glendale當地時間10月6日舉行製造據點落成啟用典禮，誠摯感謝亞利桑那州商務廳、格蘭岱爾市政府、大鳳凰城經濟促進委員會以及所有合作夥伴的大力支持，家登正式啟動美國在地化生產布局。該產線將聚焦零件精密加工與品質檢測能力建置，同時服務半導體、航太等產業客戶，象徵家登從台灣邁向全球製造的重要里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。