快訊

稱對台承諾是美最大負擔 美學者籲放棄保台：兩岸和統不違台灣關係法

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

寶可夢30週年慶典10/10登場！PokéXciting!台北攻略 沒中籤也能看粉紅皮卡丘表演

聽新聞
0:00 / 0:00

《功夫》級攻防陣型 00918解鎖 AI 與金融雙引擎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華優利高填息30重點成分股分析。（資料來源：證交所、彭博、大華銀投信官網）
大華優利高填息30重點成分股分析。（資料來源：證交所、彭博、大華銀投信官網）

市場近期對各大AI廠商資本支出高於收益的疑慮升溫，引發AI泡沫化的隱憂。大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，全球AI發展已從上一階段的巨額的基礎建設訓練，正式邁入代理AI（Agent AI）與邊緣AI（Edge AI）推論落地」的黃金期。如同今年初九把刀熱門電影《功夫》中「隱於市井的高手蓄勢發勁」，台廠AI供應鏈已將龐大的資本支出轉化為實質的營收與獲利，並非僅靠題材炒作的空中樓閣。

郭修誠表示，四大雲端服務提供業者（CSP）針對高階伺服器、800VDC電源與散熱系統等硬體升級屬於剛性需求，訂單能見度相當高。以00918成分股為例，其成分股直接受惠龍頭。廣達（2382）與緯穎（6669）受惠伺服器出貨量持續衝高；緯創（3231）與瑞昱（2379）在AI推論與晶片升級中占據關鍵戰略位置；華碩（2357）則加速布局邊緣AI終端應用，企業EPS與現金流實質入帳，展現強健的扎實功夫。

展望第4季，郭修誠特別看好金融股在利率政策轉向時的防禦表現。00918除掌握科技成長動能，同時配置中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）等優質金融股。金融股具備穩健的配息能力與低估值優勢，能為資產組合提供實質的下檔保護，打造「AI進攻、金融防守」的雙引擎互補策略。

郭修誠分析，00918透過高股利率與高歷史填息率雙因子篩選機制，有效降低市場波動帶來的衝擊。面對市場雜訊，投資人無須過度恐慌，透過00918同時布局AI長線成長紅利與金融防禦護盾，即是應對市場震盪的神隊友。建議投資人不妨視己身風險承受度，善用「定期定額＋股息再投資（DRIP）」雙軌策略，紀律扣款並將股息滾入加碼，卡位第4季至2027年第1季資金行情。

功夫 Edge 泡沫化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI泡沫疑慮升溫！00918為何仍敢押？經理人揭「AI進攻、金融防守」策略

AI市場上看8270億美元！00918布局廣達、緯穎、華碩 金融股同步打底

00918規模突破1500億！AI＋金融雙主軸布局…經理人看Q4行情「2策略」掌握

這三檔旗艦ETF強勢聯手 打造算力頂級天花板

相關新聞

佳世達旗下其陽 OCP 首秀旗艦 DC-MHS AI 伺服器方案

佳世達（2352）集團旗下其陽（3564）7日宣布，將首度於OCP 2026展示搭載最新AMD EPYC 9006系列伺服器處理器旗艦DC-MHS AI伺服器，並攜手子公司其曜科技整合雙相直接液冷（Two-Phase Direct Liquid Cooling, 2P DLC）技術，打造支援機櫃級（Rack-Scale）架構完整解決方案，深化集團「AI基礎設施」之事業布局，整合運算、網路、儲存與散熱管理等，打造兼具彈性與能源效率的基礎架構。

AI讓新藥研發大躍進 周德陽：抗體設計兩年縮至兩周

人工智慧（AI）正大幅改寫新藥研發速度。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽7日表示，傳統抗體研發透過反覆嘗試與修正，可能耗費一、兩年仍找不到理想候選藥物，導入AI後，最快約兩周即可完成抗體結構設計；中國醫大團隊更曾利用AI將第二代抗體升級為第三代奈米抗體，僅花兩周，親和力並提升約1萬倍。

AI影片浪潮取代創作者？YouTube陳容歆：吸引觀眾關鍵在「好故事」

生成式人工智慧（AI）技術席捲影音創作市場，帶來產能爆發與深偽疑慮。影音平台YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳...

《功夫》級攻防陣型 00918解鎖 AI 與金融雙引擎

市場近期對各大AI廠商資本支出高於收益的疑慮升溫，引發AI泡沫化的隱憂。大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，全球AI發展已從上一階段的巨額的基礎建設訓練，正式邁入代理AI（Agent AI）與邊緣AI（Edge AI）推論落地」的黃金期。如同今年初九把刀熱門電影《功夫》中「隱於市井的高手蓄勢發勁」，台廠AI供應鏈已將龐大的資本支出轉化為實質的營收與獲利，並非僅靠題材炒作的空中樓閣。

應用材料攜手英特爾加速晶片製造技術創新

應用材料公司宣布與英特爾公司（Intel Corporation；那斯達克代號：INTC）攜手合作，加速新一代電晶體、互連與先進封裝技術的晶片製造創新。此次合作將結合應材位於矽谷的設備與製程創新暨商業化（Equipment and Process Innovation and Commercialization, EPIC）中心，與英特爾位於奧勒岡州希爾斯伯勒（Hillsboro）研發園區的領先技術能力，縮短支援 AI 運算所需先進半導體技術的上市時程。

家登美國產線落成啟用 搶攻半導體與航太商機

家登精密(3680)於美國Arizona, Glendale當地時間10月6日舉行製造據點落成啟用典禮，誠摯感謝亞利桑那州商務廳、格蘭岱爾市政府、大鳳凰城經濟促進委員會以及所有合作夥伴的大力支持，家登正式啟動美國在地化生產布局。該產線將聚焦零件精密加工與品質檢測能力建置，同時服務半導體、航太等產業客戶，象徵家登從台灣邁向全球製造的重要里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。