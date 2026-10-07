《功夫》級攻防陣型 00918解鎖 AI 與金融雙引擎

市場近期對各大AI廠商資本支出高於收益的疑慮升溫，引發AI泡沫化的隱憂。大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，全球AI發展已從上一階段的巨額的基礎建設訓練，正式邁入代理AI（Agent AI）與邊緣AI（Edge AI）推論落地」的黃金期。如同今年初九把刀熱門電影《功夫》中「隱於市井的高手蓄勢發勁」，台廠AI供應鏈已將龐大的資本支出轉化為實質的營收與獲利，並非僅靠題材炒作的空中樓閣。

郭修誠表示，四大雲端服務提供業者（CSP）針對高階伺服器、800VDC電源與散熱系統等硬體升級屬於剛性需求，訂單能見度相當高。以00918成分股為例，其成分股直接受惠龍頭。廣達（2382）與緯穎（6669）受惠伺服器出貨量持續衝高；緯創（3231）與瑞昱（2379）在AI推論與晶片升級中占據關鍵戰略位置；華碩（2357）則加速布局邊緣AI終端應用，企業EPS與現金流實質入帳，展現強健的扎實功夫。

展望第4季，郭修誠特別看好金融股在利率政策轉向時的防禦表現。00918除掌握科技成長動能，同時配置中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）等優質金融股。金融股具備穩健的配息能力與低估值優勢，能為資產組合提供實質的下檔保護，打造「AI進攻、金融防守」的雙引擎互補策略。

郭修誠分析，00918透過高股利率與高歷史填息率雙因子篩選機制，有效降低市場波動帶來的衝擊。面對市場雜訊，投資人無須過度恐慌，透過00918同時布局AI長線成長紅利與金融防禦護盾，即是應對市場震盪的神隊友。建議投資人不妨視己身風險承受度，善用「定期定額＋股息再投資（DRIP）」雙軌策略，紀律扣款並將股息滾入加碼，卡位第4季至2027年第1季資金行情。