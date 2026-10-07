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宏碁智新財報／第三季營收創新高 年增44.6%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁智新（7794）公布2026年第3季營運表現，單季合併自結營收達新台幣4.22億元，年增44.6%，寫下歷史新高紀錄；累計前三季（1至9月）合併自結營收達新台幣10.22億元，年增38.5%，同創歷史新高，展現營運動能持續強勁。

宏碁智新表示，第三季成長動能主要來自印度、印尼市場冷氣產品需求強勁，以及印度電視產品業務持續挹注成長動能；此外，菲律賓市場因當地耕耘有成，高階循環扇銷售同步攀升，帶動整體營收表現亮眼。宏碁智新將持續深耕雙印及東南亞市場，積極掌握區域季節性需求與大型家電商機，朝全年營運目標穩步邁進。

財報 營收 宏碁

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