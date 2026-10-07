聽新聞
0:00 / 0:00
宏碁智新財報／第三季營收創新高 年增44.6%
宏碁智新（7794）公布2026年第3季營運表現，單季合併自結營收達新台幣4.22億元，年增44.6%，寫下歷史新高紀錄；累計前三季（1至9月）合併自結營收達新台幣10.22億元，年增38.5%，同創歷史新高，展現營運動能持續強勁。
宏碁智新表示，第三季成長動能主要來自印度、印尼市場冷氣產品需求強勁，以及印度電視產品業務持續挹注成長動能；此外，菲律賓市場因當地耕耘有成，高階循環扇銷售同步攀升，帶動整體營收表現亮眼。宏碁智新將持續深耕雙印及東南亞市場，積極掌握區域季節性需求與大型家電商機，朝全年營運目標穩步邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。