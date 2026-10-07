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YouTube 推 AI 互動功能 全力推動影音導購

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

YouTube積極推動社群影音導購和廣告，舉辦YouTube Brandcast 2026，以「超越影音的生活地圖」為主軸，邀集台灣頂尖的創作者、品牌主、廣告代理商與業界領袖，共同探索最新的影音文化趨勢與未來的商業成長機會。並推出AI互動科技，全面推動電商導購與互動娛樂等全方位新功能，協助品牌與創作者獲利。

根據YouTube統計，在台灣，YouTube已觸及台灣 98% 的網路人口，人均每日觀看115分鐘；有超過 650萬名台灣成年觀眾習慣透過客廳大螢幕觀看YouTube。高達90%的台灣Z世代將YouTube視為最信賴的影音平台，86%的觀眾信任創作者的推薦。YouTube Brandcast也推出六項AI與互動功能，帶動用戶全無縫購物。

YouTube統計，至今年6月，台灣有超過900萬名登入用戶在平台進行購物相關搜尋；在委託的第三方調查中，有76%的人因而更有信心做出購物決策。截至 2026年5月，台灣YouTube Shopping的活躍創作者數量，較去年同期成長了11倍；年初在台灣與蝦皮購物合作啟動的聯盟計畫，目前已有超過30% 符合資格的創作者加入，將觀眾「發現、研究、比較、決定」的決策過程連動轉換購物。

YouTube正式在台推出自動標記商品在地化的功能，系統自動為國際觀眾配對當地合作商家的相同商品，讓海外觀眾能一鍵輕鬆購買台灣創作者標記的產品、台灣觀眾也能購買海外創作者標記的產品，將粉絲的支持直接轉化為全球創作者的商業收益。

此外，在播放頁面的AI 互動功能「問問 YouTube」將陸續推出全新購物探索功能，觀眾點開感興趣的影片後，可以觀看頁面對著影片追問商品細節、由AI即時整理開箱比較重點，甚至連畫面中出現、但影片未特別提及的商品，也能直接向AI提問解答。

另外，台灣觀眾觀看短影音風氣興盛，YouTube成為42%受訪觀眾首選的短影音平台。「短劇」熱潮尤其驚人，2026上半年YouTube 迷你短劇全球觀看次數突破65億次、年增50%。YouTube同步在台推出「YouTube Shorts系列」，觀眾一鍵點擊別集就能無縫追完整個系列，創作者也能將短影音規劃成集集相連的完整故事。

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