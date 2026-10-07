佳世達旗下其陽 OCP 首秀旗艦 DC-MHS AI 伺服器方案

佳世達（2352）集團旗下其陽（3564）7日宣布，將首度於OCP 2026展示搭載最新AMD EPYC 9006系列伺服器處理器旗艦DC-MHS AI伺服器，並攜手子公司其曜科技整合雙相直接液冷（Two-Phase Direct Liquid Cooling, 2P DLC）技術，打造支援機櫃級（Rack-Scale）架構完整解決方案，深化集團「AI基礎設施」之事業布局，整合運算、網路、儲存與散熱管理等，打造兼具彈性與能源效率的基礎架構。

佳世達集團其陽採用最新AMD EPYC 9006系列伺服器處理器，推出基於模組化DC-MHS架構打造的高效能伺服器產品系列，透過強大的算力與PCIe Gen6高速連接能力，為AI高效能運算提供可靠的運算基礎。此外，其陽結合其曜先進技術，導入機櫃級雙相直接液冷解決方案，支援每機櫃達200kW高密度基礎架構，有效降低電力使用效率（PUE）提升長期運行的永續性。

為滿足不同規格超高運算需求，專為複雜的代理式AI與次世代模型訓練工作負載打造最新旗艦級BG48-A20813為4U AI伺服器，可支援上至八張雙寬全高全長GPU卡；BG18-A10710整合2P DLC解決方案，在1U機箱支援最高600W中央處理器，及兩張單槽寬600W GPU卡。2U AI伺服器BG28-A10710則搭載四個雙寬全高全長PCIe 6.0 x16擴充槽支援600W GPU卡。

針對資料密集型工作負載，BS28-A10710提供16個E3.S硬碟槽位；BX28-A10710則支援最多12顆U.2 NVMe SSD或24顆SATA硬碟，可因應多元儲存配置需求，支援AI資料管線與智慧資料管理。搭載ASPEED AST2700 BMC驅動的OCP DC-SCM2模組卡並配備備援式80 PLUS Titanium電源供應器，為AI推論、HPC、雲原生與Neocloud等應用部署提供穩定的運算與儲存基礎。

其曜2P DLC技術利用低沸點冷卻液由液態轉換為氣態時的相變機制，快速吸收高功率元件產生的熱能，提升散熱效率並降低冷卻能耗。透過伺服器與液冷系統協同設計，可支援每機櫃200kW的高密度運算配置，協助客戶加速部署兼具運算效能與能源效率的AI基礎設施

其陽憑藉模組化DC-MHS架構與機櫃級設計，全面整合運算、儲存、網路與散熱四大核心技術。結合自身伺服器專業、其曜自主研發2P DLC液冷技術，以及佳世達集團的生態系資源，不僅回應高密度、高頻寬、高效散熱的嚴苛挑戰，更將協同客戶，加速佈署兼具永續與極致效能的AI基礎設施，滿足新世代AI資料中心的發展需求。