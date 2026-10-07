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SHOPLINE 拓展 ChatGPT 廣告 攜 Criteo 助品牌導流 AI 購物新流量

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全方位零售整合業者SHOPLINE宣布，與全球成效型媒體與再行銷平台Criteo展開廣告試點計畫，即日起開放品牌串接OpenAI ChatGPT廣告服務，將品牌商品曝光與廣告投放拓展至新興AI流量入口，搶先布局AI購物商機。

消費者開始透過AI工具搜尋商品、比較規格，甚至直接尋求購買建議，AI正逐步影響消費決策。根據 SHOPLINE數據，2026上半年SHOPLINE全球商家來自AI管道的流量年增15倍，帶來的訂單量更成長超過35倍，AI正快速從資訊搜尋工具走向實際的購物與交易場景，掌握AI帶來的新流量，成為品牌布局下一階段成長的重要課題。

Criteo作為OpenAI在台灣市場的首波廣告技術合作夥伴，將把在亞太12個市場、服務超過2,000個品牌的ChatGPT廣告實戰經驗帶進台灣，協助品牌更快掌握AI廣告新機會。透過與OpenAI的合作，品牌可將既有商品目錄同步至ChatGPT，讓AI根據使用者的對話內容與購物需求，推薦更符合情境的商品，並以自然融入對話的方式呈現廣告。

除了商品曝光，Criteo也提供完整的身份識別與成效追蹤機制，整合廣告曝光、網站行為與實際轉換數據，協助品牌掌握廣告帶來的流量與訂單，並藉此持續優化投放成效。未來也計畫朝跨渠道整合方向發展，讓 AI 流量能與既有其他廣告策略串聯，品牌能在單一廣告活動中串聯ChatGPT廣告與展示型廣告、影音、聯網網及社群等渠道，從AI流量入口延伸至更完整的數位廣告布局。

SHOPLINE指出，三方合作的價值不只是增加一個廣告通路，更在於將品牌既有的商品與零售數據整合，直接延伸至AI消費場景。品牌以既有串接基礎，商品與數據無須重新建置，省下自行摸索新通路的時間與成本，享有專業廣告顧問提供從投放到優化的一站式支援。SHOPLINE台灣總經理葉力維表示此次合作也是SHOPLINE推進「AI in Retail」布局的重要一步。AI逐漸改變消費者搜尋、探索與決策的方式，SHOPLINE將持續整合商品、數據、廣告與交易場景，協助品牌從既有的電商經營基礎出發，掌握 AI 帶來的新流量與消費機會。

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