蘋果第2季位居歐洲運營商市場第一大品牌

隨著2026年第4季全球娛樂文化話題《終極戰士：獵殺戰場》與話題動漫巨作狂潮席捲全球，美國科技界也迎來一場精采絕倫的重量級企業法說戰役。各大國際投資機構最新一期的美股研究報告一致指明，美股正式邁入歷史級的最強財報季。由輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）及台積電（2330）ADR等龍頭領軍，超大型雲端服務業者（CSP）的資本支出不僅沒有趨緩，更在生成式AI終端應用爆發下大幅加碼，驅動半導體與雲端生態系盈利能見度直接貫穿至2027年，展現無可匹敵的長線多頭趨勢。

2026-10-07 14:43