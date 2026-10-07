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蘋果第2季位居歐洲運營商市場第一大品牌
市調機構CounterPoint Research今天發布博文表示，2026年第2季度歐洲智慧型手機總銷量年減8%，其中運營商渠道的銷量年減4%，自由市場智慧型手機銷量則下降了 11%。該機構認為，運營商渠道因合約機佔比高、高端機型集中，受記憶體成本上漲衝擊較小，此外，高端品牌在運營商渠道的銷售韌性更強。
在品牌格局，從市場份額來看，蘋果與三星仍佔據主導地位，蘋果以37%市佔率，在2026年第2季超越三星（34%市佔率），成為歐洲運營商渠道市場份額第一品牌。
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