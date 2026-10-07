搭上 AI 多頭順風車 法人唱旺上銀獲利及評價具上修空間

上銀（2049）第3季營收81.0億元，年增35.2%，優於預期，法人認為，隨人工智慧（AI）驅動的半導體需求持續擴大至更多應用領域，強化市場對自動化產業上升周期延續信心，加上2027年展望樂觀，有利推升獲利及評價上修空間。

大型本國投顧分析，受惠AI及半導體相關應用訂單強勁，以及產品漲價，上銀9月營收27.2 億元，年增30.1%、月增0.4%，第3季營收81.0億元，年增35.2%、季增8.%，優於往年季節性表現。

上銀亞洲及美國市場需求維持強勁，歐洲訂單亦開始出現復甦跡象。法人考量產能持續滿載及產品組合優化，預估第3季毛利率將季增0.8個百分點至35.0%，營運槓桿效益，獲利同步水漲船高。

上銀目前主要瓶頸仍為人力短缺，拜接單持續超過產能供給，滾珠螺桿及線性滑軌交期分別維持於6個月、5個月高檔水準，雖然積極增聘移工並提高加班時數，法人評估相關措施轉化為明顯營收貢獻仍需時間。

受惠產業趨勢向上，法人預估，上銀第4季營收可望年增21%，季減幅度收斂至3%，並看好客戶資本支出持續上修，加上出口成長加速及PMI指標回升反映的製造業活動增溫，可望支撐本波自動化上升周期延續至2027年。