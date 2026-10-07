Google TPU v8放量倒數！台廠供應鏈迎新一波 AI 商機

Google TPU v8預計於2026年第4季進入硬體供應鏈量產階段，隨著2027年出貨量放大，法人看好將進一步挹注AI伺服器硬體供應鏈成長動能，從晶片、ODM、散熱、電源、PCB／CCL到光通訊等相關供應鏈可望同步受惠。

2027年將是Google TPU明顯放量的一年。法人分析，從晶片出貨量來看，預期TPU v8出貨量將由2026年的約402萬顆，增至2027年的約910萬顆，年增126%。其中，聯發科（2454）開發的v8t預計約360萬顆，Broadcom開發的v8i約550萬顆，v8機櫃總出貨量可望翻倍成長，並同步帶動TPU晶片、ODM、散熱、電源、PCB/CCL及光通訊等供應鏈需求。

法人指出，相關受惠廠商包括晶片設計商聯發科，TPUv8tASIC預計2027年營收貢獻約40%；Broadcom的TPUv8iASIC營收貢獻約45%；主要L10/L11系統組裝商Celestica約25%至30%；電源供應商台達電（2308），涵蓋PowerShelf、PSU及±400VHVDC，營收貢獻約20%至25%；CCL供應商台光電（2383）市占率達70%，營收貢獻約20%至25%；PCB業者金像電（2368）約15%至20%；水冷板供應商奇鋐（3017）約10%至15%；HVLP4銅箔供應商金居（8358）約5%至10%。

其他營收貢獻低於10%的供應商，則包括鴻海（2317），負責TPU層與L11機櫃ODM；英業達（2356），負責L6組裝；健策（3653），供應stiffener；富世達（6805），供應液冷零組件QD；欣興（3037），供應ABF載板；以及光寶（2301），供應PSU。

此外，光通訊供應鏈可望成為TPU需求成長的最大受惠族群。法人預期，相關業者2027年TPU營收貢獻均可望達雙位數，包括聯亞（3081）的LD、光聖（6442）的光纖／配線與Scale-out，以及Lumentum的OCS，均為主要受益廠商。