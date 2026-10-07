TMBA 雙軸轉型標章評鑑成果揭曉 節能×AI 雙軸並進接軌國際減碳趨勢

為持續推動台灣工具機與零組件產業朝向智慧化、低碳化發展，台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）辦理「第四屆工具機產業節能標章」暨「第二屆工具機產業AI賦能標章」評鑑，評鑑結果正式出爐。

台灣工具機與零組件公會理事長陳紳騰表示，TMBA持續以「節能 × AI」作為推動工具機產業雙軸轉型的重要方向，節能標章聚焦設備能源效率、節能設計、低碳技術及國際減碳趨勢；AI賦能標章則鼓勵企業將人工智慧實際導入產品、製造現場與企業營運。

陳紳騰希望透過標章的推動，發掘具代表性的轉型成果，建立產業示範案例，進一步將企業投入的節能與AI成果轉化為產品附加價值及國際市場競爭力。

「工具機產業節能標章」今年邁入第四屆，持續鼓勵工具機及零組件業者從產品設計、設備運轉、能源管理及製程效率等面向投入節能技術。今年評鑑將企業如何因應歐盟相關減碳法規及國際市場要求納入關注面向，引導業者不僅重視設備本身的能源效率，也從產品全生命周期及出口市場需求思考低碳競爭力。

面對歐盟市場持續提高產品環境與減碳要求，企業也開始關注低GWP冷媒、一次性包材減量與循環利用，以及組織碳盤查、產品碳足跡與供應鏈碳排資料的建置。

透過從「設備節能」延伸至「產品低碳化」，讓節能成果不只是單一設備的能源改善，更逐步成為產品進入國際市場的重要競爭條件。

第四屆工具機產業節能標章共有13件產品通過評鑑，其中5件獲得金色標章、8件獲得銀色標章，展現台灣工具機及零組件產業持續投入節能技術與低碳製造的成果。

金標得獎名單：友嘉實業UGT-600綜合加工中心機、台灣麗偉SVW-2113龍門型加工中心、LTC-20DSMY臥式車床、永進機械RX65-高性能五軸立式加工機、上銀科技RCV-125E潛水式高速迴轉工作台。

銀標得獎名單：友嘉實業VUX-400 綜合加工中心機、協鴻工業5A-350XL五軸AI立式加工中心、MVP-10高速高精度AI立式加工中心、金豐機器C型單曲軸沖床OCP-110、程泰機械GS最高性能車銑複合機、衆程科技ERG系列-液靜壓臥軸旋轉台磨床、嵩富機械廠五軸加工中心機、台灣旋流科技高精度節能變頻冷卻機。

繼首屆AI賦能標章獲得產業迴響之後，TMBA今年持續辦理第二屆「工具機產業AI賦能標章」，鼓勵企業將AI從概念驗證真正落實於產品與企業營運。

透過評鑑觀察到AI應用範圍已更加多元，涵蓋機台熱補償、加工品質預測、智慧控制、數位孿生、智慧報價、客服知識庫、研發協作，以及ERP與庫存查詢、流程自動化等應用，顯示AI正在逐步深入工具機產業不同價值鏈。

企業組的AI導入，也逐漸由「單點工具」進入「系統整合」階段。部分企業也開始將AI與ERP、IoT、感測器、PDM、企業知識庫及機台控制資訊串接，使AI不再只是單一功能，而是逐步融入研發、生產、設備、管理及客戶服務流程。

產品組的AI已應用於熱誤差補償、加工品質預測、設備狀態監測、智慧控制、數位孿生及預知維護等領域；在企業端，則可看到AI導入智慧報價、知識管理、研發協作、客服及生產資訊查詢等流程，部分案例呈現縮短作業時間、降低等待時間及節省人工工時等具體效益。

第二屆AI賦能標章企業組評選出4家金色標章與2家銀色標章，產品組評選出6件金色標章產品與4件銀色標章產品，反映AI技術正逐步從技術導入走向實際落地，並深入工具機產業的產品研發與企業營運。

企業組金色標章：台灣麗偉、協鴻工業、金豐機器、康普國際精密機械；銀色標章：健椿工業（4561）、鉅業精機。

產品組金色標章：友嘉實業VUX-400綜合加工中心機、台中精機廠台中精機智慧盒、永進機械RX65-MPS250高性能五軸立式加工機、金豐機器iForming智慧成形監控系統、精呈科技NP600L Plus節能智慧化線馬線切割機、慶鴻機電航太智能自適應深孔加工機。

產品組銀色標章：友嘉實業UGT-600綜合加工中心機、台灣麗偉V-42AR綜合加工機、台灣麗偉T-7AM臥式車床、衆程科技ERG系列-液靜壓臥軸旋轉台磨床。

陳紳騰表示，TMBA透過「節能標章」與「AI賦能標章」雙軌推動，看到台灣工具機產業的轉型已逐漸從單一技術改善，朝向「智慧化 × 低碳化」並進。節能不再只著眼於降低設備用電，更進一步與國際減碳規範、產品碳足跡及供應鏈管理接軌；AI也從單一應用工具逐步進入設備、生產及企業營運的核心流程。

展望未來，TMBA亦將持續透過標章評鑑，共同推進台灣工具機產業朝向智慧、高效、低碳與永續製造發展。