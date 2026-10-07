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應材攜英特爾加速 AI 晶片 合作涵蓋電晶體、互連與 Foveros 先進封裝

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

半導體設備大廠應材宣布與英特爾深化合作，鎖定新一代電晶體、互連及先進封裝技術，縮短AI晶片從研發到量產的時程。雙方也將共同開發用於Foveros 3D堆疊的封裝技術，提升互連密度、供電及散熱能力，支援新興代理式AI工作負載所需的高效能運算平台。

此次合作將結合應材位於矽谷的設備與製程創新暨商業化（EPIC）中心，以及英特爾位於奧勒岡州希爾斯伯勒的研發園區。英特爾為EPIC中心創始合作夥伴，雙方將延續數十年的合作基礎，讓設備、材料與晶片製造團隊更緊密協作，加快先進技術開發與導入。

英特爾執行長陳立武表示，AI運算需求推動產業尋求效能、能源效率及封裝技術的重大突破。英特爾將持續與生態系夥伴合作，並透過EPIC中心擴大與應材的合作，加速先進技術從實驗室研發走向在美國量產。

雙方團隊目前正針對AI工作負載所需的先進邏輯製程節點，共同開發新一代材料、製程技術及元件架構，合作範圍涵蓋前段與後段製程，包括互連微縮。封裝端則聚焦Foveros 3D堆疊，因應AI晶片對高密度連接、供電與散熱的需求。

應材總裁暨執行長蓋瑞．迪克森表示，雙方長期透過材料工程推進半導體技術藍圖，未來將藉由EPIC中心進一步加速電晶體、互連及封裝創新。應材半導體產品事業群總裁帕布．若傑也指出，隨各製程節點的製造技術日益複雜，研發與製造之間需要更緊密合作，才能縮短開發週期、加快新技術上市。

應材EPIC中心預計今年投入營運，將讓晶片製造商更早接觸應材研發技術，加快學習與驗證，推進下一代技術導入量產。應材也將透過共同創新計畫，掌握跨製程節點的技術需求，作為研發投資方向，提升研發效率。

英特爾 晶片 應材

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