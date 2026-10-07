金屬中心科技扎根東部 攜手在地夥伴共創產業共好

為讓科技研發回應地方實際需求，金屬中心6日於在台東桂田喜來登酒店舉辦「萃聚東部・科技共好」活動，邀集臺東縣政府、農業部臺東區農業改良場、原住民合作社，以及在地小農、製造商、品牌商等產業夥伴共同參與，透過在地作物故事、技術交流、需求鏈結及成果展示，協助東部特色作物從原料走向多元應用，提升地方產業附加價值與發展潛力。

金屬中心已建置許多研發技術與服務量能。此次進一步發揮法人研發機構的公共角色，將過去在雲嘉南累積的技術與服務經驗延伸至東部，讓研發成果跨越地區限制，滿足與服務更多地方需求。

此次活動串聯藍圖顧問、布拉谷合作社、以斯馬哈散農莊、清亮生態農場、峰忠傳奇、太陽農場、立川漁場、源天然、德朱利斯、小村遠遠、慧穎生醫、鑫和洋行及理想 PAARK 等13家夥伴，從特色作物生產、加工製造、產品開發，到品牌及通路端共同參與，藉由不同專業能量的匯聚，促成研發資源跨區域應用。

臺東縣副縣長王志輝表示，臺東擁有豐富且具地方特色的農業資源，每項作物背後都承載著獨特的風土、文化與農民長年累積的耕作經驗。臺東農產不只要種得好，更要透過研發、加工、產品設計與品牌行銷，將地方特色轉化為具有市場辨識度的「臺東品牌」。

此次透過金屬中心科技研發能量與在地產業串聯，期待協助更多特色作物發展創新產品、拓展市場應用，讓消費者不只認識臺東的好山好水，也能透過一項項特色產品，看見臺東農業的品牌價值。

金屬中心執行長賴永祥指出，對於研發資源相對有限的地方而言，法人更應發揮技術整合與資源鏈結的角色，讓公共研發資源能夠被更多人使用。中心過去已在嘉義產業創新研發中心建立從超臨界萃取、成分分析、功效驗證到產品開發的完整技術量能，累積多年產業服務經驗。

此次看見東部豐富的特色作物資源與發展潛力，主動走進地方，期待透過長期陪伴，而非一次性的技術服務，逐步協助地方建立自主發展能量，縮短區域間的創新資源落差，讓政府科專投入所累積的技術成果，轉化為地方產業看得見、用得到的價值。

未來，金屬中心將持續秉持「科技共好」精神，整合技術、人才與產業資源，深化與地方政府、農業單位及在地業者的合作，逐步建立長期服務機制，陪伴東部夥伴將特色作物發展為更多元的產品與應用。讓科技能量走出研發場域、走進地方，協助在地好作物走得更遠，也讓法人研發機構的公共價值在地方產業發展中持續發揮影響力。