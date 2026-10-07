Lightmatter 導入 BiDi 雙向光傳輸 AI 叢集光纖減半、網路支出降15%

Lightmatter在互連產品組合中導入雙向（BiDi）光學技術，以單一光纖承載傳送與接收訊號，降低大型AI叢集的佈線負擔。根據公司512顆GPU的縱向擴展（scale-up）模型分析，BiDi可將光纖與連接器數量減半，並使scale-up網路總支出降低約15%，同時維持頻寬、交換器連接埠數及鏈路傳輸距離不變。

Lightmatter解決方案架構師Taylor Groves與產品行銷經理Lars Johnsson在分析文章中指出，AI基礎架構的挑戰，正從增加GPU數量，轉向如何有效連接大規模運算資源。當數百顆加速器透過高頻寬、低延遲互連緊密協作，便能在邏輯上如同單一大型GPU運作，支援更快的訓練速度與更大的模型規模。

但銅纜正成為跨機架擴展的限制。Lightmatter指出，在每通道200 Gb/s的速率下，被動式電氣互連傳輸距離約僅一公尺，實際上將以銅纜連接的scale-up叢集限制在一至兩個機架、約72至144顆GPU。若要跨機架連接512顆以上加速器，就必須轉向光學互連。

轉向光傳輸後，挑戰則落在光纖數量與部署複雜度。依Lightmatter分析，單一512顆GPU機櫃組若採單向光學網路，可能需要數十萬芯光纖、數萬個連接器，以及重新排列光纖路徑的佈線設備。大量光纖與接點除了增加成本，也帶來污染、錯接與故障風險，影響部署效率及可靠性。

BiDi透過不同波長，在同一芯光纖上分別傳送及接收訊號，使雙向通訊共用光纖。Lightmatter估算，除了光纖與連接器用量減半，被動光路中的潛在故障點也可減少約一半，讓AI叢集擴大時，所需的實體佈線更容易管理。

此次分析以預計2027年上市的Passage L20光引擎作為代表性解決方案，說明BiDi在大型scale-up網路中的應用效益。Lightmatter希望藉由減少光纖與連接器需求，降低AI運算資源跨機架擴展時的成本、供應及部署壓力。