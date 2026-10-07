AI 3分鐘報價、廢碳纖維變鞋墊、自動充氣睡墊 打入國際市場

2026台北紡織展（TITAS）迎來30週年，經濟部產業發展署主題館於南港展覽館1館開展亮相，以「數位整合、高值創新、永續未來」為三大主軸，集結17家紡織、鞋業及袋包廠商。展出成果從AI智能報價系統、跨界打入高端醫療與戶外裝備市場，到農業與廢棄碳纖維再生材料，完整呈現臺灣紡織從製程、產品到循環的轉型實績。

2026台北紡織展（TITAS）自即日起展期至10月8日。經濟部產業發展署主題館昨日開幕，產發署長邱求慧致詞時表示，台灣紡織的實力在國際上絕對是前段班，擁有完整的上中下游供應鏈。2025年紡織產業產值達3,125億元、出口值約62億美元，且機能性紡織品全球市占率約7成，正如7月落幕的2026世界盃足球賽，遠東新世紀（1402）以回收再生紗做出的球衣，獲22支國家隊採用，向全世界展現台灣紡織的國際實力。

他指出，然而國際市場正在改變，品牌下單愈趨「少量多樣」、交期愈來愈短，並要求精準的碳排數據，加上資深師傅經驗面臨傳承斷層，台灣紡織未來必須靠AI提升效率、靠低碳循環拿到門票、靠高值創新拉開差距。

產發署表示，從智慧製造、數位轉型、淨零減碳到AI應用擴散，持續輔導產業轉型升級，近5年已投入近30億元包括輔導/補助超過1,600家次廠商，已帶動投資近55億元。此外，經濟部於2025成立「產業競爭力輔導團」，整合所屬經濟部各單位及勞動部資源，光是今年在紡織領域，就已完成AI診斷輔導超過350案，培育AI人才逾560人次，全方位協助企業升級。

產發署主題館展出的17家廠商，在「用AI把經驗變效率」方面，坤璜企業深耕鞋材數十年、產品銷往36國，過去報價耗時費力，如今將上萬筆料號與資深師傅經驗導入AI報價系統，只要拍張照、口述需求，3分鐘即可產出報價表，時間快了40倍，讓師傅經驗成為企業帶得走的數位資產；至誼實業導入3D虛擬製樣，從傳統袋包代工轉型為品牌研發夥伴，與HP合作開發VR背包量產1萬個，每年並出口1.2萬個自行車輪袋至奧地利。

在「用創新把產品做到國際級」方面，豐𪝞企業在產發署研發補助支持下，開發「高回彈自動充氣睡墊系列」，精準解決了登山客走了一整天需費力吹氣至頭暈的痛點，並大幅減輕裝備重量。

產品將貼合材料、泡綿、立體織物到成品製造完整留台，開啟氣嘴後泡綿即自動回彈吸氣，只需依喜好補3到5口氣即可完成，目前已獲瑞士長毛象MAMMUT、EXPED和美國NEMO等國際高端戶外品牌採用；來思企業以低碳材料與3D數位工具開發男性瑜伽與機能運動服飾，強化碳排數據揭露能力，增加與美國VUORI等運動休閒品牌合作的國際訂單。

在「用循環把廢料變黃金」方面，沛德永續與攜手串聯紡織產業鏈，成功打造「舊衣變新衣」的全程回收技術；安能聚綠能則利用微波熱裂解技術將難以處理的廢棄碳纖維回收再生，結合PP、TPU纖維製成輕量且高支撐的機能鞋墊，較市售碳纖維鞋墊減碳75%，成本也更低。