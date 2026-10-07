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家登美國產線落成啟用 搶攻半導體與航太商機

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
家登美國產線落成啟用 在地搶攻半導體與航太商機。圖：公司提供
家登美國產線落成啟用 在地搶攻半導體與航太商機。圖：公司提供

家登精密(3680)於美國Arizona, Glendale當地時間10月6日舉行製造據點落成啟用典禮，誠摯感謝亞利桑那州商務廳、格蘭岱爾市政府、大鳳凰城經濟促進委員會以及所有合作夥伴的大力支持，家登正式啟動美國在地化生產布局。該產線將聚焦零件精密加工與品質檢測能力建置，同時服務半導體航太等產業客戶，象徵家登從台灣邁向全球製造的重要里程碑。

家登集團董事長邱銘乾表示：「今天不只是新廠啟用的日子，更是家登從台灣走向全球布局的關鍵一步。家登選擇亞利桑那州，不僅因其完整的半導體與航太產業聚落，更看重當地優秀的人才資源，以及政府對先進製造與技術創新的長期支持。家登將以此為基礎，持續強化在地服務能量，與客戶共同成長。」

近年來，隨著全球供應鏈重組及半導體產業在美投資加速，家登積極推動全球化布局。繼日本久留米廠動土之後，家登善用原有美國亞利桑據點，建置初期零件加工產線，今年第4季正式投入營運，成為家登海外生產關鍵的第一步。產線初期將導入CNC精密加工設備及量測設備，完成相關品質認證，並配置核心營運團隊成員打造符合國際標準的在地製造能力。

隨著市場發展與穩健營運，未來將依客戶需求逐步擴大產能與設備規模，強化海外供應鏈韌性與即時服務能力。家登除在地積極拓展航太及半導體產業之外，期待與在地社群建立長期夥伴關係，創造更多就業機會，促進當地與海外企業的雙向回饋，並攜手客戶共同迎接下一波產業成長契機。

家登美國產線落成啟用 在地搶攻半導體與航太商機。圖：公司提供
家登美國產線落成啟用 在地搶攻半導體與航太商機。圖：公司提供

家登 航太 半導體

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