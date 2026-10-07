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奇鋐9月營收首破200億大關 連3月創新高

中央社／ 台北7日電

散熱大廠奇鋐今天公告9月營收新台幣210.18億元，年增44.92%，比8月再增加7.89%，單月營收首度衝破200億元大關，續創歷史新高。

奇鋐第3季表現紅不讓，3個月營收全部創歷史新高，整體第3季營收590.89億元，年增52%，季增2成，同步改寫歷史紀錄。

累積奇鋐今年前9月營收1572.48億元，較去年同期大幅成長71.17%。奇鋐在公告中特別說明，營收成長主要因客戶需求增加。

奇鋐財務長陳易成在8月中的法說會中表示，隨著高功率AI運算增加，帶動液冷散熱需求持續上升，不只輝達（NVIDIA）主導的GPU，ASIC（特殊應用積體電路）客戶訂單也持續湧入。隨著新品陸續進入量產階段，樂觀預估奇鋐第3季業績比第2季好，下半年比上半年好。

另外，奇鋐子公司富世達今天也同步公告9月營收16.13億元，年增32.17%，比8月再成長5.57%，連續第4個月營收走揚，並超越今年3月寫下的歷史高點16億元，改寫歷史新高。累積今年前9月營收124.25億元，年增47.26%。

營收 奇鋐 NVIDIA

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