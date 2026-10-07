蕭美琴：把握 AI 新科技機會 強健台美夥伴關係

副總統蕭美琴6日晚間出席「台灣美國商會75周年慶祝活動」。她表示，台美關係建立對彼此未來日益加深的投資之上，應深化形塑未來科技與產業的合作，把握AI及新興科技機會。盼雙方持續攜手，建立更強健的台美夥伴關係。

蕭美琴致詞表示，75年是一段漫長的歲月。一路走來，美國商會見證了台灣故事中許多不同的篇章，從歷經農業、製造業和出口發展階段的經濟體，蛻變為今日充滿活力的民主國家與全球科技的重要領導者。

蕭美琴說，在這段歷程中，美國商會絕非旁觀者。透過年度《商業景氣調查》、《台灣白皮書》、歷次「叩門之旅」（Doorknock），以及各位成員的日常努力，協助發掘問題、提出解方，並在雙方政府與企業界之間建立起更緊密的連結。

她也說，今晚不僅是向這段歷史致敬的時刻，也是思考期望如何譜寫下一個篇章的契機。彼此相聚之際，全球正經歷深遠的變革。地緣政治競爭日益激烈，科技正重塑我們的經濟與社會，供應鏈也正在重組。世界各地的企業都比以往更加認真思考韌性、可靠性及信賴等問題。

在這樣的環境下，她相信台美夥伴關係的發展軌跡非常明確。雙方的關係之所以穩固，是因為建立在共同的利益、共同的價值觀，以及對彼此未來日益增加的投資之上。去年台灣成為美國第四大貿易夥伴，而美國則成為台灣最大的貿易夥伴。

蕭美琴認為，然而，數字並非全貌。彼此經濟在半導體、人工智慧、能源、數位基礎建設、先進製造及其他關鍵科技領域的連結正日益加深。台灣企業正投資美國，而美國企業也一直是台灣重要的合作夥伴。雙方不再只是單純的買賣關係，實際上正攜手合作，共同創造成果。

展望未來，她認為至少有三大優先要務。

第一，進一步深化在形塑世界未來科技與產業領域上的合作。台灣在先進及精密製造領域擁有重要優勢；而美國則在創新、軟體、資本市場與研究方面具備領先全球的實力。這些優勢是互補且缺一不可。

因此，透過「EPPD」，也就是「經濟繁榮夥伴對話」、「台美投資備忘錄」、「台美對等貿易協定」，以及雙方在「矽盛世」（Pax Silica）願景下的合作，正不斷擴展在AI、數位基礎建設、關鍵礦物、供應鏈安全及高科技人才培育領域的合作。

目標並非將供應鏈從一個地方轉移到另一處，而是要建立更強大、更值得信賴的生態系，一個具備創新性、韌性，並能支撐太平洋兩側經濟成長的生態系。

第二，建立一個穩定、透明、友善，且具可預測性的商業環境。

這是美國商會一貫強調的重點，也是我國政府極為重視的課題。透過上述協定，其中包含關稅安排，持續努力，處理企業與投資人關切的實際問題，例如避免雙重課稅。好的政策不只是吸引投資，也要讓企業有信心長期留下、擴大營運、創新並創造就業機會。

第三，把握AI及其他新興科技機會的同時，強化國內的發展根基。這意味著可靠的能源供應、充足的水資源、專業人才、資安能力、具韌性的基礎設施，以及能與創新同步的法規。政府正著手處理這些課題，同時創造更多與美國企業在各領域合作的機會。