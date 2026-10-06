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無懼紅鏈擴產 南亞科又漲價…這次要調20%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

陸企擴產壓不住記憶體報價漲勢。業界傳出，南亞科（2408）近期陸續通知客戶，將再次調高DRAM合約價，漲幅上看20%，打破市場先前對長鑫存儲等紅鏈新增產能恐改變供需、壓抑報價的預期，為記憶體漲價行情再添柴火。

對於再次漲價的消息，南亞科表示，關於客戶報價的議題，皆無法回應。法人看好，隨著南亞科啟動新一波合約價調整，相關調漲效益將逐步反映，同步推升南亞科平均售價（ASP）與獲利，帶動整體營運持續向上。

市場先前憂心，大陸記憶體廠加速擴產，新增供給恐讓原本緊俏的供需結構鬆動，甚至引發價格競爭，衝擊台廠接單。

南亞科此時傳出調漲合約價，顯示就近期議價動向而言，陸企擴產疑慮尚未扭轉價格向上的走勢，粉碎「記憶體報價將承壓」的傳聞魔咒。

綜觀來看，研調機構集邦科技（TrendForce）認為，原廠持續將先進製程產能優先投入高效能伺服器產品，第4季DRAM市場仍供不應求，預估一般型DRAM合約價季增10%至15%；消費型DRAM則因大廠減產方向未變，供應高度仰賴台廠，價格仍將上揚，反映供給吃緊格局延續。

就營運效益推估，法人分析，南亞科出貨量與單位成本大致穩定，合約價再次調高之後，可直接拉升銷售收入，售價與成本間的利差同步擴大，有利毛利率及本業獲利提升，尤其此次漲幅高達二成，一旦陸續落實於客戶合約，將成為南亞科業績續攻的重要助力。

受惠於記憶體市況火熱，南亞科今年以來業績逐月走高，9月合併營收450.91億元，連續11個月創單月歷史新高，已達元月業績的近三倍，並較去年同期大增576.62%；第3季合併營收1,336.49億元，創單季新高，季增61.9%，年增611.7%；前三季合併營收2,652.85億元，創同期新高，較去年同期大增626.95%。

南亞科持續擴大布局，已於日前獲准進駐屏東科學園區，規劃設立3D晶圓封裝測試廠，導入矽穿孔與晶圓堆疊技術，搶進AI帶動的高效能、高頻寬記憶體商機。

據悉，南亞科後續新增晶圓產能由5A新廠擔綱，擬定在2027年下半年開始投片，2028年月產能達3萬片，2029年提高至3萬5,900片，該公司已將今年資本支出上限提高至697億元，並核准2026年至2029年投入不超過3,466億元，支應第一階段產能建置。

南亞科將於10月12日召開第3季法說會，公布上季營運成果，預料報價走勢、市場供需變化、漲價對獲利的挹注，以及新廠建置進度，將是此次外資和法人關注焦點。

南亞科 漲價 DRAM

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