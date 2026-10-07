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超微喊加碼台灣！CEO蘇姿丰閃電來台 唱旺AI需求

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
超微CEO蘇姿丰表示，這趟台灣行是非常忙碌的一日行，將拜訪宏碁、華碩、鴻海、廣達、台積電等五大台灣夥伴。記者曾學仁／攝影
超微CEO蘇姿丰表示，這趟台灣行是非常忙碌的一日行，將拜訪宏碁、華碩、鴻海、廣達、台積電等五大台灣夥伴。記者曾學仁／攝影

超微執行長蘇姿丰昨（6）日表示，超微5月宣布在台投資百億美元（近新台幣3,200億元）的供應鏈計畫符合進度，考量AI市場需求比預期更好，將進一步調高投資金額，未來也會持續擴大投資台灣供應鏈。

蘇姿丰昨日清晨閃電抵台，預計停留一天，密集會見台灣客戶與供應鏈夥伴。她受訪時提到，超微看見未來數年強勁需求，正與台灣夥伴把共同規畫拉長為三至五年，從增加眼前供應，進一步提前準備未來產能。

她說，這趟台灣行，是「A very busy trip for one day」（非常忙碌的一日行），將拜訪宏碁（2353）、華碩、鴻海、廣達、台積電等五大台灣夥伴。她強調，台灣對全球半導體鏈的關鍵地位毋庸置疑，對超微更是「very, very critical」（非常重要），將持續與台灣夥伴保持緊密合作。

蘇姿丰特別盛讚台積電是這項長期規畫中的關鍵夥伴。她說，未來數年仍需要更多先進晶圓產能，感謝台積電持續增加供應的努力，也肯定台積電亞利桑那廠的支援。超微最新CPU產品Venice在大型雲端業者及雲端、企業客戶端的採用率很高，她對雙方緊密合作、滿足市場需求有信心。

蘇姿丰5月21日也曾到訪台灣，當時宣布超微要在台投資百億美元，昨天是她今年第二度來台，並進一步調高投資金額，但她未透露確切加碼金額。

蘇姿丰說，超微已取得很多進展。2026年，超微持續提升供應量，預計2027年大幅增加產能，但顯然市場還需要更多。這也是她再度來台的原因之一，以確保供應鏈在CPU、GPU及所有AI需求上，都提升產能，也取得相當多進展。

蘇姿丰指出，過去與供應鏈夥伴可能只規劃一至兩年，如今已共同討論三、四、五年的安排，必須確保晶圓製造、後段封裝及其他環節的產能同時到位。

超微在台灣有眾多夥伴，並參與新產品布局。根據超微先前公布的合作體系，攜手日月光、矽品開發先進封裝，力成則參與面板級EFB互連技術；欣興、景碩及南電提供載板支援，緯穎、緯創、英業達等廠商參與Helios系統製造，合作範圍涵蓋封裝、載板及系統製造。

超微 廣達 華碩 蘇姿丰

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