超微執行長蘇姿丰：不認同AI末日觀點

超微執行長蘇姿丰昨（6）日表示：「不認同AI末日論點」。她指出，AI能協助解決許多問題，對世界具有正面價值，模型能力快速提升，表示安全和創新間還有許多可以做的，兼顧技術快速進步與安全環境，產業持續創新，也要共同處理新技術可能帶來的負面影響。

蘇姿丰上周參加美國總統川普AI峰會，強調應推動發展AI超級智慧，但主要企業間的協調同樣重要，相關工作小組將有助後續合作。

近期，AI能力成長與安全防護之爭白熱化，Anthropic執行長阿莫戴伊積極呼籲放慢模型能力提升，讓安全研究有時間跟上；9月29日川普在白宮找AI和科技巨頭簽訂「超級智慧協議」，納入企業內部控管、外部評估與董事會監督，將參與公司的AI使用策略並定期協調安全標準。

蘇姿丰認為，新模型與新能力進展非常快，市場仍維持高度競爭。但她相信建立安全生態系與盡可能加快創新可以同時進行，關鍵在於企業彼此學習，共同確保AI既具備強大能力，也具有安全性。

蘇姿丰認為，AI代理將更加重要，例如近期Meta推出的個人AI代理Muse平台展現能力，可協助寄信、安排旅行、填寫表單及購物，讓AI從提供答案進一步走向替人完成工作，她對相關進展感到振奮。

超微也正擴大AI應用技術布局，日前高價收購「大陸AI教母」李飛飛創辦的AI模型與研究公司World Labs。蘇姿丰表示，期待李飛飛及其團隊加入超微，並肯定其研究能力。她指出，超微從硬體、軟體、系統到模型各層創新，下一代模型需要更緊密的硬體與軟體互動，有助開發更好的產品。