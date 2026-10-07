機器人、自駕車催出記憶體剛需

實體AI應用加速落地，機器人、自駕車帶來記憶體新一波剛性需求。業界指出，隨AI代理（AI Agent）使用量持續攀高，伴隨愈來愈多實體AI應用逐步落地，市場對硬體瓶頸的關注正從「算力不足」轉向「記憶體短缺」，雲端與終端同步擴大用量，看好將為南亞科等記憶體廠開啟新一波成長空間。

業界分析，AI Agent須反覆推論、調用工具並保留任務紀錄，多個代理同時運作，會推升暫存資料量，當記憶體容量吃緊，即使處理器仍有餘裕，執行效率也恐大幅下滑，記憶體容量與頻寬成為AI服務擴張重要關卡。

當實體AI將需求推向裝置端，機器人須同步處理影像、觸覺與位置資訊，完成辨識、避障及動作控制，為降低延遲，不能事事等待雲端回應，因此必須在機身內配置足夠DRAM支撐即時推論，另以NAND儲存模型、地圖及運作紀錄。

以用量來看，美光估算，人形機器人典型配置為16GB至128GB低功耗記憶體、1TB至4TB固態硬碟，服務型機器人的DDR記憶體配置則約2GB至8GB，顯示自主能力提高，將拉大單機記憶體搭載量。

美光預期，未來記憶體需求還將放大，L4以上自駕車記憶體用量通常超過200GB、儲存容量達數TB，較現今L2+、L3車款高逾十倍，預期人形機器人將有相近需求，意味高階機種記憶體用量有望跨越200GB。

南亞科認為，AI強勁需求正改變記憶體供需結構、降低景氣循環影響。