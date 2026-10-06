啓碁布局全光交換器等AI基礎設施 OCP峰會亮相

開放運算計畫全球高峰會（OCP Global Summit 2026）將於美國聖荷西舉行，網通廠啓碁科技今天宣布將展示全光交換器（Optical Circuit Switch,OCS）、800G光收發器及1.6TbE交換器等解決方案。

啓碁科技表示，另將攜手策略夥伴展示後量子密碼（Post-Quantum Cryptography,PQC）解決方案，展現啓碁在高速網路、光電互連與新世代資安領域的技術布局。

啓碁說明，展會聚焦AI資料中心對高速互連、高頻寬、低延遲與能源效率的需求。

啓碁強調，同步展示800G光收發器（OpticalTransceiver），支援多種端口拆分配置，可應用於Ethernet與InfiniBand兩大高速網路架構，滿足AI資料中心持續攀升的高速互連需求。

啓碁指出，隨著AI運算規模快速擴大，資料中心對頻寬、延遲性及網速的要求持續提升，啓碁的全光交換器透過動態光路重構降低資料傳輸延遲，協助優化伺服器叢集的運算效率；在特定大型工作負載情境下，可望縮短約30%的AI訓練時間。

此外，啓碁解釋，全光交換器具備高度相容性，可支援各世代乙太網路協定，降低基礎設施建置成本與後續升級負擔，協助企業打造高效能、低能耗的次世代AI基礎設施。

啓碁將展示3款具備102.4Tbps高頻寬能力的1.6TbE乙太網路資料中心交換器。其中1.6 TbE NPO（Near-Packaged Optics）交換器將光引擎部署於交換器特定用途積體電路（ASIC）晶片附近，大幅縮短高速訊號傳輸距離，以降低訊號損耗及高速I/O功耗；該方案採用Open CPX MSA架構的6.4T光引擎，支援下一世代102.4T乙太網路交換器與AI/HPC基礎架構高速互連。

啓碁指出，因應量子運算未來可能對既有加密機制帶來資安挑戰，啓碁將展示與策略夥伴合作開發的後量子密碼解決方案，採用符合NIST後量子密碼標準的技術，強化高速網路基礎設施的資安防護能力。