「搶廠潮」擴大…繼欣興砸百億後 景碩擲60億買掬水軒桃園逾萬坪舊廠

AI高需求催動，繼9月30日欣興（3037）以100.8888億元標下台灣普利司通位於新竹縣湖口鄉的1.91萬坪土地及約1.76萬坪工廠建物後，6日ABF大廠、和碩集團旗下景碩（3189）公告以60億元買下桃園市平鎮區延平路三段掬水軒舊廠，土地面積約達1.51萬坪。

瑞普國際物業董事長劉美華表示，現在商用市場上要找到基地面積逾1.5萬坪，且是完整基地並不容易，尤其現階段企業擴廠拚的是「產能建置速度」，一旦找到適合廠房，就會立即出手掃貨。

仲量聯行投資部資深副總經理黃郁琪表示，以今年前三季買方結構觀察，科技業就貢獻近八成工業地產交易量，主要受惠AI應用快速發展、半導體產業持續擴產，以及企業資本支出維持高檔，科技業持續透過廠房、研發中心及生產設施投資布局未來產能。

黃郁琪指出，科技業大型投資案持續落地，不僅反映企業對產業長期發展前景深具信心，也凸顯工業地產已成為本輪商用不動產市場成長的核心動能。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，這波高科技業擴廠潮來得既快又猛，許多供應鏈大廠為因應需求，直接購買現成廠房，改建更新後就能立即投產，但這類能立即投入生產的廠房難找，區位、供電、產線型態、消防法令、是否有土壤汙染等都是考量因素，在合適的工業用地、工業廠房難尋下，只要符合標的出現，嗅覺敏銳的高科技業就會立即出手。

信義全球資產總經理林三智分析，在優質廠房供給有限的情況下，企業不惜砸重金連續購廠，積極掌握即戰力廠房資源，避免未來廠房取得不易而影響擴產進度。對企業而言，誰搶先取得合適廠房，誰就能掌握擴產量能，搶占市場先機。

景碩今公告以60億元買下桃園市平鎮區延平路三段掬水軒舊廠(新光段700地號等六筆土地)，土地面積約15,122.14坪；景碩表示，該廠將因應公司未來產能擴充計畫，及公司營運規劃之用。

景碩科技在2021年以新44.85億元買下勝華科技幼獅廠，土地面積約2萬7,280坪，目前已成為景碩科技的重要製造基地，這次再投入60億元取得占地超過1.5萬坪的掬水軒舊廠。