AI決定誰錄取、誰被裁？職場指引10月擬公布 施宣輝：光靠自律恐不足

企業營運跟工作流程大量導入AI，帶來全新挑戰，台灣玉山科技協會理事長施宣輝指出，企業對資安的危機意識偏低，隨AI助力駭客攻擊擴大，未來應比照金融業規範，呼籲政府應透過法令或財務罰則，促使企業更重視資安課題。

安碁資訊（6690）董事長施宣輝今年接任玉山科技協會理事長，上任後就宣布將推動3大重要科技議題，包括人工智慧與資訊安全，雲端運算及太空科技，6日率先舉辦「2026 年 AI × Cyber Security 企業營運韌性論壇」，邀數位發展部政務次長侯宜秀及長庚大學資管系教授、台灣醫學設計學會理事長許建隆演說。

AI的發展速度超出預期，施宣輝指出，1968年曾有科幻電影《2001太空漫遊》探討AI電腦自主決策，但今年產業實務上已經發生，OpenAI在7月想做頂尖AI模型的駭客能力測試，他們在封閉安全測試中，發現AI模型為達成任務自行尋找「零日漏洞（Zero-day vulnerability）」跳出沙盒，連接Hugging Face平台執行超過1.7萬次未經授權的指令行動，凸顯AI Agent為了完成任務不擇手段。

但AI不只是在攻擊方失控，在防守方也有展現優勢，Anthropic於2026年4月推動Project Growing，提供頂尖模型給Google、Microsoft、AWS等業者，成功找出存在27年的作業系統漏洞及上萬個危險漏洞。川普近期也邀請科技巨頭包括Google、Meta、OpenAI、NVIDIA黃仁勳、Elon Musk等簽署「AI 憲法」性質的自律協議。

施宣輝表示，現在科技進展到已經不需要討論AI是否會失控？而是該思考，當AI失控時，「我們是不是已經準備好」？施宣輝表示，期望先推動產業界更注意更重視AI時代的資安議題，目前業界還不夠意識到AI的危險性，因為AI的殺傷力還沒有廣被看見，大家警覺度不夠。

施宣輝指出，AI時代資安的管理光靠道德約束缺乏罰則恐仍不足，且在分散式AI基礎設施下，誰能掌握關鍵「拔插頭」的權力，值得深思，企業AI治理光靠自主也不夠，需要有法規規範。

施宣輝指出，多數企業抱持「投資資安就像買保險、覺得自己不會中」的僥倖心態。施宣輝強調AI時代駭客攻擊力無限，思維必須轉變為「一定會中，重點是多久能復原、傷害能限縮多小」（防護如打疫苗），他建議應比照現在對金融業、電商業資安的規範做上市櫃公司重訊通報，或是比照ESG/碳費揭露機制，透過連結法令跟財務罰則，才能促使製造業與電商業重視資安。

宏碁集團也擁抱AI，施宣輝表示，現在員工希望公司統一購買Token，為此安碁透過API Gateway / Filter進行脫敏與資安過濾，避免員工誤傳機密，但中小企業多缺乏資源建置。

AI應用擴大，雲端廠商(CSP)因應金融/醫療資料在地化法規，紛紛建置更多AI算力中心，安碁的宏碁雲架構eDC機房需求也很大。

世界經濟論壇《2026全球風險報告》已將「AI 的負面結果」列為未來十年上升最快的風險。除傳統IT威脅外，AI系統本身已成為駭客新的攻擊目標。如何建立從治理、防禦到員工意識的完整資安韌性，已成為企業重要課題。

數發部次長侯宜秀在論壇中表示，數發部與勞動部跨部會協作進行風險評估與指引制定，預計將於10月正式公告「工作場所/職場 AI 的使用指引」，這將對企業的人力資源（HR）管理與職場治理產生重大影響。

愈來愈多企業在招聘人才時，啟用AI協助篩選適合人才，也有許多HR用AI協助考評，侯宜秀指出，將列出企業在招募篩選運用AI時的注意事項，如在職場中使用AI進行員工監控或安全性防護時，應注意哪些規範，若在資遣或離職名單選擇中運用AI，也必須遵守相關的操作界限與規範，不過目前該指引定位為上位指導方向與原則性指引，暫不具強制性罰則，期盼引導企業將其落實至內部公司治理政策中。