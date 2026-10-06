在AI技術持續進步下，資安風險與治理成為全球科技界最新挑戰。台灣玉山科技協會理事長暨安碁資訊（6690）董事長施宣輝6日引述經典科幻電影《2001太空漫遊》裡的AI超級電腦「HAL」失控事件，並與OpenAI今年駭進Hugging Face一事對比，他認為，現在「已經不是AI會不會失控？而是當AI失控的時候，我們是不是已經準備好了？」

台灣玉山科技協會與安碁資訊攜手於6日舉行「2026年AI × Cyber Security企業營運韌性論壇」，並以【Built on Trust：打造AI時代的資安防護】為題，邀集主管機關、學界專家及產業代表與會交流。

施宣輝演講時表示，1968年有一部電影叫做《2001太空漫遊》。在這部電影裡面，有一個AI超級電腦叫「HAL」。他跟著太空人上了太空船到太空執行任務。他為了要完成任務，決定犧牲人類，將太空人關在艙門外。過去的半個世紀大家都覺得這只是一個科幻電影，不過在今年的7月，這樣的事情發生了。

施宣輝指出，OpenAI的模型在一場封閉的安全測試中，為了要拿到答案，自己找了一個「零日漏洞」。零日漏洞就是當大家漏洞還沒有被發現、還沒有正式公布以前的漏洞。逃出了沙盒，駭進全球最大的AI模型分享平台Hugging Face，前後執行超過17,000多次，這個是沒有人幫他下指令的。

施宣輝分析，其實AI也沒有惡意，就是很簡單的，AI太想要完成這項任務。所以今天我想要談的問題，「已經不是AI會不會失控？而是當AI失控的時候，我們是不是已經準備好了？」

施宣輝指出，這件事情是OpenAI當時想要測試它最新模型的駭客能力，他們選擇了一套叫做ExploitGen的一個資安考題。為了測試真實的駭客能力，他們刻意將自我防護機制給調弱，也就是說我請他幫我做一個駭客行為，一般模型是會把它擋掉，他們刻意把它關掉。

他說，模型做了什麼呢？模型發覺這個測試的答案應該是在Hugging Face的檔案上，「就好像各位要考試，覺得老師應該有答案在抽屜，所以他決定直接去拿」。在7月9號的時候，他能夠聯絡上、開始行動；在7月11號的時候，進入了Hugging Face，取得了管理員資格。

施宣輝指出，他利用免費的網路環境來指揮網站，指揮然後把Hugging Face的一個交換平台，來當作秘密的資訊交換。7月16號，Hugging Face說我們有遭到不明的駭客攻擊，而在5天後，OpenAI承認這是他們的AI模型。

施宣輝表示，自己最好奇的是OpenAI他最後調查做了什麼？在5月的時候，其實他們就已經發現他們的模型已經成功的跳出了沙盒。工程師將沙盒連上網路，工程師將這條路堵住之後，讓他繼續執行；在6月底的時候，又再次響起警報，他們決定讓他繼續執行。

他說，報告的最後，有指出深刻的原因是因為這樣子的訓練過程中，AI模型如果透過漏洞、鑽漏洞他會得到獎勵，所以這個模型就會走這樣的步驟。也就是說模型的不擇手段是被這個reward system所訓練出來的。這個事件告訴我們，「AI已經不需要透過人的任何操作，他可以主動發起一場資安攻擊」。