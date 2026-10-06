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啟碁布局AI基礎設施 關鍵技術亮相OCP Global Summit

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

OCP Global Summit 2026將於美國聖荷西舉行，啟碁（6285）以「Powering the Intelligent Network for AI」為主軸，聚焦AI資料中心對高速互連、高頻寬、低延遲與能源效率的需求，將展示全光交換器（Optical Circuit Switch, OCS）、800G光收發器及1.6TbE交換器等解決方案；同時，攜手策略夥伴展示後量子密碼（Post-Quantum Cryptography, PQC）解決方案，展現啟碁在高速網路、光電互連與新世代資安領域的技術布局

隨著AI運算規模快速擴大，資料中心對頻寬、延遲性及網速的要求持續提升，啟碁將展示三款具備102.4Tbps高頻寬能力的1.6TbE乙太網路資料中心交換器，全光交換器透過動態光路重構降低資料傳輸延遲，協助優化伺服器叢集的運算效率；在特定大型工作負載情境下，可望縮短約30% AI訓練時間。此外，全光交換器具備高度相容性，可支援各世代乙太網路協定，降低基礎設施建置成本與後續升級負擔，協助企業打造高效能、低能耗的次世代AI基礎設施。啟碁同步展示800G光收發器（Optical Transceiver），支援多種端口拆分配置，可應用於Ethernet與InfiniBand兩大高速網路架構，滿足AI資料中心持續攀升的高速互連需求。

因應量子運算未來可能對既有加密機制帶來資安挑戰，啟碁亦將展示與策略夥伴合作開發的後量子密碼解決方案，採用符合NIST後量子密碼標準的技術，強化高速網路基礎設施的資安防護能力。

啟碁 基礎設施 布局

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