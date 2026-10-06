車電出海搶市場！台美德合推車輛資安聯網技術 成立首座國際級實驗室

由經濟部產業技術司支持的TARC(台灣車輛移動研發聯盟，Taiwan Automobility Research Consortium)，6日舉辦第22屆「台灣車輛國際論壇(TAIFE)」，會中宣布車輛中心(ARTC)透過科技專案成功鏈結美國、德國，在台布建首座國際級車輛資安與聯網實驗場域，正式宣告台灣具備國際標準的在地資安聯網驗證能量，將成為車電出海成長新引擎。

經濟部產業技術司長郭肇中表示，AI、SDV(軟體定義汽車)及車聯網技術快速發展，車聯網互通性與資安防護已成為智慧車輛發展的重要關鍵。技術司透過A+企業創新研發淬鍊計畫資源，支持產業投入車輛資安技術，並結合法人能量，成功協助中華汽車(CMC)取得ISO 21434與ISO 24089國際認證，讓中華汽車成為「台灣第一家」榮獲德國TÜV SÜD認證的商用車廠，展現政府研發資源、國內法人與國際驗證機構協力推動產業升級的具體成果。

他表示，經濟部持續透過科技專案布局關鍵技術與研測能量，並鏈結國際驗證機構，推動科專研發成果與國際標準及法規接軌。此次台美、台德合作，將進一步完善國內智慧車輛驗證環境，讓業者在台即可進行國際標準驗證，更有效率地進入國際市場，未來經濟部也將持續透過科技專案投入、國際合作及場域驗證，深化國內外產業鏈結，加速智慧車電技術落地與產品國際化，提升台灣智慧移動產業國際競爭力。

工研院副院長暨TAIFE主席胡竹生表示，全球汽車產業正加速朝智慧化、軟體化與低碳化發展，工研院將持續發揮跨域技術整合與產業鏈結角色，協助台灣將技術優勢轉化為產業競爭力。今年TAIFE以「Reinventing Mobility 重塑未來移動」為主軸，議題橫跨AI整合車聯網、自駕、車用資安、測試驗證到新能源與低碳移動，反映全球智慧移動產業下一階段的競爭關鍵。透過國內外產官研專家交流，協助產業掌握前瞻技術與國際市場趨勢，從AI與自駕應用開拓智慧車電新商機、資安與國際驗證強化產品進入全球市場的能力，到新能源與永續移動布局，加速技術落地、跨域合作及國際布局，進一步提升台灣在全球智慧移動產業鏈的影響力。

車輛中心董事長暨TARC主委王正健說明，在台美合作方面，OmniAir Consortium為全球智慧運輸系統(ITS)及車聯網測試認證協會，致力推動車聯網產品功能與跨廠牌互通性驗證。車輛中心此次與OmniAir簽署合作備忘錄，將結合自駕車試驗場域及今年底將完工、仿市郊區交通道路的車聯網測試區，導入國際車聯網驗證規範，研擬情境驗證及互通性測試方法，建構國內首座國際認可的智慧車輛聯網試驗場域，可提供車載單元(OBU)、路側單元(RSU)等設備在地驗證，完善從技術研發、場域驗證到國際商用落地的關鍵環節，為台灣車聯網產品進入國際供應鏈提供一站式服務。

在台德合作方面，因應UN R155網路安全管理系統(Cyber Security Management System, CSMS)、UN R156軟體更新管理系統(Software Update Management System, SUMS)等國際法規實施，經濟部透過科技專案支持車輛中心提前布局驗證能量，2024年在技術司見證下與德國TÜV SÜD簽署合作備忘錄；2026年成立全台唯一國際級車輛資安實驗室，並於6月取得TÜV SÜD實驗室認可，具備執行UN R155、R156測試驗證能力，可提供涵蓋資安分析、軟硬體完整性、資料傳輸安全及OTA更新流程等100項以上測試服務，協助車廠及零組件業者在台完成開發驗證，降低海外測試驗證成本與時程，加速接軌國際市場，台灣交通車輛資安法規也將於2028年實施，相關驗證能量亦可協助業者提前布局因應。