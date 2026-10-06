Meta AI家長監護功能在台灣上線 可關注青少年向Meta AI詢問的主題

Meta AI App的家長監護功能即日起於台灣與全球上線。家長與監護人啟用後，可以查看青少年在過去七天內詢問過哪些主題，但不會看到對話內容本身。若希望為孩子設定更嚴格的AI使用體驗，家長也可以從預設的「13歲以上」切換為「限制的內容」設定，進一步限制青少年在Meta AI App中可進行的對話類型。相關設定可直接在Meta AI App或「家庭中心」中完成。

Meta日前已宣布，正著手開發並推廣全新方式，協助家長陪伴青少年認識並使用AI，其中包括讓家長瞭解孩子與Meta AI助理討論的主題。此項功能已開始提供給已啟用「青少年帳號」監護功能的家長，並將於未來數周陸續推出至台灣與全球。

在Facebook、Messenger或Instagram使用監護功能的家長，現在可於監護功能中看到全新的「洞察」分頁，App與網頁版皆適用。家長可在此查看青少年過去一周內向Meta AI詢問的主題，範圍涵蓋學校、娛樂、生活風格、旅遊、寫作，以及身心健康等。

家長可同時運用「洞察」分頁與「青少年帳號」AI體驗中既有的安全防護。舉例來說，Meta的AI體驗參考13歲以上電影分級標準及家長回饋設計，目標是讓Meta AI不會給出不適合出現在13歲以上電影中的不適齡回覆。「洞察」分頁協助家長掌握青少年向Meta AI詢問的一般性主題；而針對涉及自殺與自我傷害的敏感議題，Meta將進一步加強防護。Meta之前宣布，當青少年嘗試與Meta AI展開與自殺或自我傷害相關的對話時，將主動通知家長。