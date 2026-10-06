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愛立信調查…多模態AI使用者逐年增加 電信商成AI驗證最受信任角色

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

隨著AI代理逐步融入日常生活，愛立信消費者研究室發布最新研究《邁向代理式AI：消費者的AI使用行為與未來網路需求》，指出超過50%的AI使用者擔心偽造的AI代理可能代表自己採取行動。相較其他AI生態系角色，使用者對電信商的信任度最高。

這項調查包含台灣在內的全球27個市場、超過43,000名智慧型手機使用者，深入探討AI使用行為的變化，以及對未來行動網路需求的影響。

研究顯示，目前全球僅有4%的智慧型手機用戶使用代理式AI應用與功能，但到2030年預計將增加至38%。在台灣，每日使用多模態AI的消費者比率目前為18%，受訪者預期2030年將達44%，高於全球平均30%。這些結果顯示，AI不僅將更深入日常生活，消費者與AI的互動方式也將更加多元。

消費者使用行為的轉變也將改變行動網路的流量模式，更頻繁的內容上傳，以及AI代理、智慧眼鏡等應用，將帶動更多即時、雙向且上行更加密集的流量，對上行效能、延遲與網路穩定性帶來更多挑戰。

調查提出幾項關鍵數字。包括至2030年，AI超級使用者將貢獻整體AI使用量的80%；有38%的消費者預期在2030年將使用代理式AI；並有30%的消費者預期，在2030年將在多種裝置上使用AI。

愛立信 智慧型手機

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