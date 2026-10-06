旭然董事會啟動現增、可轉債籌資 強化財務體質布局半導體與AI應用

過濾大廠旭然（4556）為強化財務結構並支應下一階段營運發展，6日董事會決議將辦理現金增資、以及同步決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債，預計總募集資金約4.5億元。

其次，董事會亦決議通過發行國內第三次有擔保可轉換公司債，發行總額上限為2億元，發行期間3年，資金用途將以健全財務結構以及充實營運資金所用，強化整體財務結構並打造中長期營運成長引擎。

旭然近年持續加快半導體、高科技電子及AI相關領域布局，掌握先進製程、先進封裝、AI高階載板及AI資料中心液冷等市場需求，並積極完善布局技術門檻極高的「製程端」過濾應用，包括全氟材質過濾產品、CMP研磨液、高潔淨化學品及UV紫外線等高階應用領域，將既有液體過濾技術、材料開發能力、製造經驗與客戶服務基礎，逐步導入技術門檻與附加價值更高的製程端市場。

旭然表示，相關產品目前持續推進送樣、驗證與客戶導入，隨著後續認證進度推展，有望進一步深化與半導體及高科技電子客戶的合作關係。

此外，面對AI基礎建設持續擴張，旭然亦積極掌握AI資料中心液冷與高階載板製程所帶動的液體過濾需求，擴大產品應用範圍。旭然指出，AI伺服器與資料中心對散熱效率、液體潔淨度及長時間穩定運作要求提高，相關液冷系統對過濾設備與耗材的需求可望同步增加，將成為公司中長期持續關注的新興應用市場。

展望未來，旭然將持續穩固既有工業液體過濾、水處理、食品飲料及化工市場，同時加快半導體、高科技電子及AI相關應用布局，透過本次籌資強化財務結構與營運資金，支應高階產品研發、驗證及市場拓展，以期在既有客戶與市場基礎上，逐步建立更高附加價值且具成長性的產品線，優化整體營運結構，為未來中長期發展增添新的成長動能。