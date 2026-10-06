快訊

求職者注意！104求職網「12萬筆履歷遭未授權讀取」 公司回應

乖乖罷工落幕！勞工抗爭逾100小時 遷廠離職最高多補償8個月全薪

2026諾貝爾物理獎揭曉 比利時裔物理學家研究微中子獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

旭然董事會啟動現增、可轉債籌資 強化財務體質布局半導體與AI應用

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

過濾大廠旭然（4556）為強化財務結構並支應下一階段營運發展，6日董事會決議將辦理現金增資、以及同步決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債，預計總募集資金約4.5億元。

其次，董事會亦決議通過發行國內第三次有擔保可轉換公司債，發行總額上限為2億元，發行期間3年，資金用途將以健全財務結構以及充實營運資金所用，強化整體財務結構並打造中長期營運成長引擎。

旭然近年持續加快半導體、高科技電子及AI相關領域布局，掌握先進製程、先進封裝、AI高階載板及AI資料中心液冷等市場需求，並積極完善布局技術門檻極高的「製程端」過濾應用，包括全氟材質過濾產品、CMP研磨液、高潔淨化學品及UV紫外線等高階應用領域，將既有液體過濾技術、材料開發能力、製造經驗與客戶服務基礎，逐步導入技術門檻與附加價值更高的製程端市場。

旭然表示，相關產品目前持續推進送樣、驗證與客戶導入，隨著後續認證進度推展，有望進一步深化與半導體及高科技電子客戶的合作關係。

此外，面對AI基礎建設持續擴張，旭然亦積極掌握AI資料中心液冷與高階載板製程所帶動的液體過濾需求，擴大產品應用範圍。旭然指出，AI伺服器與資料中心對散熱效率、液體潔淨度及長時間穩定運作要求提高，相關液冷系統對過濾設備與耗材的需求可望同步增加，將成為公司中長期持續關注的新興應用市場。

展望未來，旭然將持續穩固既有工業液體過濾、水處理、食品飲料及化工市場，同時加快半導體、高科技電子及AI相關應用布局，透過本次籌資強化財務結構與營運資金，支應高階產品研發、驗證及市場拓展，以期在既有客戶與市場基礎上，逐步建立更高附加價值且具成長性的產品線，優化整體營運結構，為未來中長期發展增添新的成長動能。

旭然 半導體 布局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ABF、CCL行情還沒走完！PCB迎最強旺季 009828一次買進整條供應鏈

攻半導體高階量測商機 華洋精機攜手蔡司推出COSMA-M

AI帶旺PCB！009828規模衝90.5億元 法人調升金居、台光電、台燿目標價

AI帶旺PCB、CCL！009828一次布局台日韓 外資看多未來3年

相關新聞

蘇姿丰：台灣對全球半導體「絕對關鍵」對AMD「非常非常關鍵」

AI需求持續攀升，AMD準備進一步擴大在台灣投資。AMD董事長暨執行長蘇姿丰今（6）日表示，今年5月宣布的100億美元台灣供應鏈投資目前「完全按照計畫進行」，隨著需求持續增加，未來還會進一步提高投資規模。面對地緣政治升溫、全球半導體業加速推動供應鏈多元化，她也強調，企業布局具備「地理多元化（geographic diversity）」是好事，但台灣對全球半導體供應鏈仍「絕對關鍵」，對AMD更是「非常、非常關鍵」。

AI不能只拚快！AMD蘇姿丰：創新與安全須並進

AI浪潮高速推進，從生成式AI、AI Agent進一步走向實體世界，也讓安全與發展速度如何取得平衡成為產業焦點。AMD董事長暨執行長蘇姿丰今（6）日表示，AI市場發展速度非常快，新模型與新能力不斷出現，但任何新科技在追求快速上市與創新的同時，都必須確保安全環境。她認為，創新與安全並非二選一，「兩件事情可以同時做到」，未來AI市場仍將維持高度競爭。

聯電宣布 18億美元海外可轉換公司債完成訂價

聯華電子今日宣布完成歷來最大的雙券種同步發行可轉換公司債發行案的訂價：(a) 9億美元、以美元計價的台幣連結零息可轉換公司債，2028年到期；及 (b) 9億美元、以美元計價的新台幣連結零息可轉換公司債，2031年到期。據了解，聯電募集資金將用於購置機器設備及興建廠房設施。

昶瑞無人機亮相台中AI展掀熱潮 北美台商總會率團到訪交流

昶瑞機電（7642）於1日至4日參加「台中AI應用暨智慧製造展」，展出公司在無人機領域的產品與技術成果。公司指出，近年積極投入無人機相關產品開發，持續將自身技術實力延伸至新興應用市場。

Meta AI 家長監護功能在台灣上線 可關注青少年向 Meta AI 詢問的主題

Meta AI App的家長監護功能即日起於台灣與全球上線。家長與監護人啟用後，可以查看青少年在過去七天內詢問過哪些主題，但不會看到對話內容本身。若希望為孩子設定更嚴格的AI使用體驗，家長也可以從預設的「13歲以上」切換為「限制的內容」設定，進一步限制青少年在Meta AI App中可進行的對話類型。相關設定可直接在Meta AI App或「家庭中心」中完成。

矽光子現出量訊號…矽格明年光通訊營收倍增 今年資本支出不排除再上修

AI、高速運算及矽光子需求持續升溫，半導體測試廠矽格擴產腳步再加快。矽格今（6）日在法說會表示，目前大部分客戶已簽訂一年以上產能保障協議，AI相關訂單能見度維持高檔，2027年光通訊、矽光子相關業務更力拚「倍數成長」，AI、矽光子及高速運算營收占比則要由目前約24%提高至30%以上。由於仍有數個重要客戶洽談合作，若需求進一步確認且時程緊迫，不排除未來幾個月再上修今年資本支出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。