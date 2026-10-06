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矽光子現出量訊號…矽格明年光通訊營收倍增 今年資本支出不排除再上修

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
矽格副董事長暨總經理葉燦鍊表示，目前仍有數個重要客戶正在洽談新的合作計畫，若客戶需求進一步增加，不排除在這幾個月再上修資本支出。記者簡永祥／攝影
矽格副董事長暨總經理葉燦鍊表示，目前仍有數個重要客戶正在洽談新的合作計畫，若客戶需求進一步增加，不排除在這幾個月再上修資本支出。記者簡永祥／攝影

AI、高速運算及矽光子需求持續升溫，半導體測試廠矽格擴產腳步再加快。矽格今（6）日在法說會表示，目前大部分客戶已簽訂一年以上產能保障協議，AI相關訂單能見度維持高檔，2027年光通訊、矽光子相關業務更力拚「倍數成長」，AI、矽光子及高速運算營收占比則要由目前約24%提高至30%以上。由於仍有數個重要客戶洽談合作，若需求進一步確認且時程緊迫，不排除未來幾個月再上修今年資本支出。

矽格與台星科今年舉行聯合法說會，集團董事長黃興陽率領矽格副董事長暨總經理葉燦鍊、共同營運長郭旭東、台星科總經理翁立志等決策成員說明第4季及明年展望時，做出上述重要宣布。

葉燦鍊指出，這波AI需求不只是CPU、GPU及ASIC等AI Compute持續成長，AI Connectivity（互連）也開始成為資料中心的新瓶頸。隨著算力快速提升，晶片之間的資料傳輸速度必須同步升級，帶動矽光子、高速網通等測試需求快速增加。

其中，矽格投入高速傳輸及光通訊測試已超過20年，目前從光通訊測試技術、設備研發、工程到量產均已建立完整能力。公司預期，2027年光通訊相關業務可望呈現倍數成長，且光學、光通訊測試獲利能力優於傳統測試，隨營收占比提高，也有利產品組合改善。

訂單能見度同樣明顯拉長。葉燦鍊表示，目前大部分客戶均與公司簽訂一年以上的產能保障協議。這類協議其實是「雙向保障」，客戶擔心AI需求爆發後拿不到測試產能，矽格則需要確保投入廠房及設備後有足夠訂單支撐，因此雙方提前鎖定未來產能與需求。

為因應客戶需求，矽格今年初購入湖口二廠，7月投入量產後持續爬坡，目前產能約開出四成，預計2027年全數開出，且新增產能已獲客戶提前預訂；後續中興三廠也將接棒，規畫2027年開始投入量產，使新增產能可以一路銜接。

矽格表示，目前客戶需求比原先預期更強，既有資本支出規畫已不足以支應，因此今年已追加投資，擴充AI伺服器、ASIC、CPU、GPU、AI Connectivity、矽光子及高速網通等高階測試設備。

值得注意的是，葉燦鍊透露，目前仍有數個重要客戶正在洽談新的合作計畫，若客戶需求進一步增加，「不排除在這幾個月再上修資本支出」，顯示AI與矽光子訂單正持續推升公司設備及產能投資需求。

矽格集團董事長黃興陽（右三）今日帶領矽格副董事長暨總經理葉燦鍊（右二）、共同營運長郭旭東（左三）、台星科總經理翁立志（左二）等決策成員說明第4季及明年展望。記者簡永祥／攝影
矽格集團董事長黃興陽（右三）今日帶領矽格副董事長暨總經理葉燦鍊（右二）、共同營運長郭旭東（左三）、台星科總經理翁立志（左二）等決策成員說明第4季及明年展望。記者簡永祥／攝影

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