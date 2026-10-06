華碩新品上市 ROG Ace Esports OLED系列電競螢幕受職業選手點讚

華碩（2357）旗下全球市占第一OLED電競螢幕領導品牌—ROG玩家共和國，今舉辦「Ace Esports OLED系列新品體驗會」，搶先展示於2026德國科隆電玩展(Gamescom)初次亮相、為職業電競而生的兩款電競螢幕：ROG Swift OLED PG259QWS Ace / ROG Strix OLED XG259QWPG Ace；現場亦特別請來《六都電競》冠軍戰隊「NoFear」站台分享個人實戰經驗，以及如何挑選日常練習設備，從職業選手視角驗證ROG Ace Esports系列為極限電子競技而生的強悍利器！

華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝表示，「ROG持續以玩家需求為核心，推動電競顯示體驗進化，突破速度與效能極限，全新Ace Esports OLED系列，除象徵品牌版圖擴張，並實際獲選為2026PGL CS2 Major全球三大賽事官方指定使用電競螢幕，完美展現ROG在頂尖電競領域的卓越影響力，以及不容撼動的領導地位。」