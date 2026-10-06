華電網分割子公司集中衝刺半導體業務 明年看成長三成

華電聯網（6163）董事長陳國章6日於子公司碩維成立酒會上指出，未來半導體相關業務將集中至碩維，幫助其提升技術量能，並形成規模經濟。陳國章表示，目前在手訂單十分樂觀，半導體業務明年成長幅度有望上看三成。

陳國章表示，目前碩維已有在手訂單，客戶涵蓋半導體產業上、中、下游，從IC設計、製造到封裝，產品則從系統建置延伸至AI自動檢測及產線自動化，再加上資安部分，積極推動後量子密碼（PQC）防護，帶動新成長動能。

公司指出，目前PQC產品在海外都已完成POC（概念性驗證），等待客戶確認便可大量出貨。國內部分，銀行業者防範意識相對高，因此導入意願也相對積極，預計將會是首批導入客戶。

碩維技術長黃治豪表示，碩維目前已達成7 X 24服務，客戶系統隨時發生問題時公司都會第一時間接獲通報，便能夠馬上告知客戶並做後續服務。而在導入AI後，能夠加速排除問題，提供客戶更好的服務。