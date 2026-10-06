台美德合作推進車輛資安聯網技術 車輛中心成立全台首座國際級實驗室

Meta AI App的家長監護功能即日起於台灣與全球上線。家長與監護人啟用後，可以查看青少年在過去七天內詢問過哪些主題，但不會看到對話內容本身。若希望為孩子設定更嚴格的AI使用體驗，家長也可以從預設的「13歲以上」切換為「限制的內容」設定，進一步限制青少年在Meta AI App中可進行的對話類型。相關設定可直接在Meta AI App或「家庭中心」中完成。

2026-10-06 18:37