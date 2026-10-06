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台美德合作推進車輛資安聯網技術 車輛中心成立全台首座國際級實驗室

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
車輛中心透過科技專案成功鏈結美國、德國，在台布建首座國際級車輛資安與聯網實驗場域。圖／經濟部提供
車輛中心透過科技專案成功鏈結美國、德國，在台布建首座國際級車輛資安與聯網實驗場域。圖／經濟部提供

智慧車輛國際合作有重大突破，車輛中心（ARTC）透過科技專案鏈結美國、德國，在台布建首座國際級車輛資安與聯網實驗場域，正式宣告台灣具備國際標準的在地資安聯網驗證能量，將成為車電出海成長新引擎。

經濟部產業技術司司長郭肇中6日表示，AI、SDV（軟體定義汽車）及車聯網技術快速發展，車聯網互通性與資安防護已成為智慧車輛發展的重要關鍵，技術司透過A+企業創新研發淬鍊計畫資源，支持產業投入車輛資安技術，並結合法人能量，成功協助中華汽車取得ISO 21434與ISO 24089國際認證，讓中華汽車成為台灣第一家榮獲德國TÜV SÜD認證的商用車廠，

技術司表示，此次台美、台德合作，將進一步完善國內智慧車輛驗證環境，讓業者在國內即可進行國際標準驗證，更有效率地進入國際市場，未來經濟部也將持續透過科技專案投入、國際合作及場域驗證，深化國內外產業鏈結，加速智慧車電技術落地與產品國際化，提升臺灣智慧移動產業國際競爭力。

車輛中心董事長王正健表示，車輛中心此次與OmniAir簽署合作備忘錄，將結合自駕車試驗場域及今年底將完工、仿市郊區交通道路的車聯網測試區，導入國際車聯網驗證規範，研擬情境驗證及互通性測試方法，建構國內首座國際認可的智慧車輛聯網試驗場域，可提供車載單元(OBU)、路側單元(RSU)等設備在地驗證，完善從技術研發、場域驗證到國際商用落地的關鍵環節，為台灣車聯網產品進入國際供應鏈提供一站式服務。

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