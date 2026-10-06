華碩ROG Ace Esports OLED系列電競螢幕新上市

華碩（2357）旗下電競品牌ROG 6日舉辦「Ace Esports OLED系列新品體驗會」，搶先展示於2026德國科隆電玩展(Gamescom)初次亮相、為職業電競而生的兩款電競螢幕：ROG Swift OLED PG259QWS Ace / ROG Strix OLED XG259QWPG Ace；現場亦特別請來《六都電競》冠軍戰隊「NoFear」站台分享個人實戰經驗，以及如何挑選日常練習設備，從職業選手視角驗證ROG Ace Esports系列為極限電子競技而生的強悍利器！

華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝表示，「ROG持續以玩家需求為核心，推動電競顯示體驗進化，突破速度與效能極限，全新Ace Esports OLED系列，除象徵品牌版圖擴張，並實際獲選為2026 PGL CS2 Major全球三大賽事官方指定使用電競螢幕，完美展現ROG在頂尖電競領域的卓越影響力，以及不容撼動的領導地位」。

兩款電競螢幕不僅採用24.5吋TrueBlack Glossy Tandem WOLED面板，HDR峰值亮度最高達1,700 nits，亦具備99.5% DCI-P3廣色域、原生10-bit色彩與Delta E < 2色準，畫面細膩逼真；同時，還內建創新GaNFET技術，以最佳化散熱與電源效率，再加上升級版Neo近接感測器，可針對動作靈敏度、自動離開計時等參數設定，大幅延長面板使用壽命。

其中，ROG Swift OLED PG259QWS Ace為地表最快OLED電競螢幕，擁有原生720Hz超高更新率與0.02ms反應時間，能輕鬆滿足FPS職業玩家所需；並獨家導入位置感測器(Position Sensor)，可將螢幕支架調整位置數位化顯示於OSD，更快速且精準重現個人慣用觀看角度，使用隨心所欲！

同樣是現場焦點的ROG Strix OLED XG259QWPG Ace，則配備原生540Hz更新率、 0.02ms反應時間，OSD快速選單、3種電競色彩模式 (Esports Color Modes)及色調最佳化功能(Hue Optimizer)，提供自訂6軸色彩調整，可依個人視覺喜好精細設定，打造無與倫比的電競視界。