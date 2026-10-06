快訊

LINE隔2個月又故障！不能傳訊、官方後台當機 網苦笑：小編下班囉

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

遭指公器私用 徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

聽新聞
0:00 / 0:00

聯電宣布 18億美元海外可轉換公司債完成訂價

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
聯華電子今日宣布完成以下雙券種同步發行可轉換公司債發行案訂價，據了解，聯電募集資金將用於購置機器設備及興建廠房設施。路透
聯華電子今日宣布完成以下雙券種同步發行可轉換公司債發行案訂價，據了解，聯電募集資金將用於購置機器設備及興建廠房設施。路透

聯華電子今日宣布完成歷來最大的雙券種同步發行可轉換公司債發行案的訂價：(a) 9億美元、以美元計價的台幣連結零息可轉換公司債，2028年到期；及 (b) 9億美元、以美元計價的新台幣連結零息可轉換公司債，2031年到期。據了解，聯電募集資金將用於購置機器設備及興建廠房設施。

2028年債券及2031年債券到期時將分別按相當於本金97.99%及98.76%的結算等值金額贖回，相當於到期殖利率分別為每年負1.35%及負0.25%。2028年債券及2031年債券得轉換為聯電普通股，初始轉換價格分別為每股新台幣179.19元及202.06元，分別較聯電於訂價日的收盤價溢價17.5%及32.5%。

花旗環球證表示，本債券為台灣企業有史以來規模最大的雙券種同步發行可轉換公司債發行案，吸引投資人踴躍參與，獲得五倍超額認購。其中五年期券種轉換價格新台幣202.06元，超越聯電有史以來最高股價。這顯示投資人深度認可聯電於特殊製程技術領導地位、也肯定公司穩健的財務體質。

摩根士丹利亞洲（Morgan Stanley Asia Limited）及花旗環球證券（Citigroup Global Markets Limited）擔任本次債券發行聯合全球協調人暨聯合主辦承銷商；香港上海滙豐銀行（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）擔任本次債券發行的聯合承銷商。

聯電 公司債

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯電雙券ECB齊發 五倍超額認購

壯大市場 債券免證交稅再延長

600億美元融資開始找買家 華爾街邀銀行分攤有博通擔保Anthropic債務

00991B、00985D配息出爐！0.067元、0.061元…年化配息率最高7.79％

相關新聞

蘇姿丰：台灣對全球半導體「絕對關鍵」對AMD「非常非常關鍵」

AI需求持續攀升，AMD準備進一步擴大在台灣投資。AMD董事長暨執行長蘇姿丰今（6）日表示，今年5月宣布的100億美元台灣供應鏈投資目前「完全按照計畫進行」，隨著需求持續增加，未來還會進一步提高投資規模。面對地緣政治升溫、全球半導體業加速推動供應鏈多元化，她也強調，企業布局具備「地理多元化（geographic diversity）」是好事，但台灣對全球半導體供應鏈仍「絕對關鍵」，對AMD更是「非常、非常關鍵」。

AI不能只拚快！AMD蘇姿丰：創新與安全須並進

AI浪潮高速推進，從生成式AI、AI Agent進一步走向實體世界，也讓安全與發展速度如何取得平衡成為產業焦點。AMD董事長暨執行長蘇姿丰今（6）日表示，AI市場發展速度非常快，新模型與新能力不斷出現，但任何新科技在追求快速上市與創新的同時，都必須確保安全環境。她認為，創新與安全並非二選一，「兩件事情可以同時做到」，未來AI市場仍將維持高度競爭。

聯電宣布 18億美元海外可轉換公司債完成訂價

聯華電子今日宣布完成歷來最大的雙券種同步發行可轉換公司債發行案的訂價：(a) 9億美元、以美元計價的台幣連結零息可轉換公司債，2028年到期；及 (b) 9億美元、以美元計價的新台幣連結零息可轉換公司債，2031年到期。據了解，聯電募集資金將用於購置機器設備及興建廠房設施。

昶瑞無人機亮相台中AI展掀熱潮 北美台商總會率團到訪交流

昶瑞機電（7642）於1日至4日參加「台中AI應用暨智慧製造展」，展出公司在無人機領域的產品與技術成果。公司指出，近年積極投入無人機相關產品開發，持續將自身技術實力延伸至新興應用市場。

華碩ROG Ace Esports OLED系列電競螢幕新上市

華碩（2357）旗下電競品牌ROG 6日舉辦「Ace Esports OLED系列新品體驗會」，搶先展示於2026德國科隆電玩展(Gamescom)初次亮相、為職業電競而生的兩款電競螢幕：ROG Swift OLED PG259QWS Ace / ROG Strix OLED XG259QWPG Ace；現場亦特別請來《六都電競》冠軍戰隊「NoFear」站台分享個人實戰經驗，以及如何挑選日常練習設備，從職業選手視角驗證ROG Ace Esports系列為極限電子競技而生的強悍利器！

轉型跨大步 華電聯網成立碩維、專攻AI基建商機

華電聯網（6163）6日正式宣布，成立子公司「碩維」，專攻AI產業的資料治理業務，並結合集團PQC（後量子密碼學）技術人才，導入具備量子加密防護架構的先進儲存設備，及早預防企業機密遭算力解密風險，強化華電網集團在全球半導體的服務能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。