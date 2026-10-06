聯電宣布 18億美元海外可轉換公司債完成訂價

聯華電子今日宣布完成歷來最大的雙券種同步發行可轉換公司債發行案的訂價：(a) 9億美元、以美元計價的台幣連結零息可轉換公司債，2028年到期；及 (b) 9億美元、以美元計價的新台幣連結零息可轉換公司債，2031年到期。據了解，聯電募集資金將用於購置機器設備及興建廠房設施。

2028年債券及2031年債券到期時將分別按相當於本金97.99%及98.76%的結算等值金額贖回，相當於到期殖利率分別為每年負1.35%及負0.25%。2028年債券及2031年債券得轉換為聯電普通股，初始轉換價格分別為每股新台幣179.19元及202.06元，分別較聯電於訂價日的收盤價溢價17.5%及32.5%。

花旗環球證表示，本債券為台灣企業有史以來規模最大的雙券種同步發行可轉換公司債發行案，吸引投資人踴躍參與，獲得五倍超額認購。其中五年期券種轉換價格新台幣202.06元，超越聯電有史以來最高股價。這顯示投資人深度認可聯電於特殊製程技術領導地位、也肯定公司穩健的財務體質。

摩根士丹利亞洲（Morgan Stanley Asia Limited）及花旗環球證券（Citigroup Global Markets Limited）擔任本次債券發行聯合全球協調人暨聯合主辦承銷商；香港上海滙豐銀行（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）擔任本次債券發行的聯合承銷商。