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昶瑞無人機亮相台中AI展掀熱潮 北美台商總會率團到訪交流

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
右四昶瑞董事長蔡翔如、右三昶瑞總經理楊偉成、左二達福地區台灣商會陳盈蓁會長、左四台灣商會聯合總會溫在興總會長。公司／提供
右四昶瑞董事長蔡翔如、右三昶瑞總經理楊偉成、左二達福地區台灣商會陳盈蓁會長、左四台灣商會聯合總會溫在興總會長。公司／提供

昶瑞機電（7642）於1日至4日參加「台中AI應用暨智慧製造展」，展出公司在無人機領域的產品與技術成果。公司指出，近年積極投入無人機相關產品開發，持續將自身技術實力延伸至新興應用市場。

昶瑞透露，除了既有的中大型動力模組及小型馬達產品外，本次展覽亦展示足球無人機、300、450型訓練機等樣品，展覽期間吸引眾多產業人士及參觀貴賓駐足交流，現場對公司無人機產品詢問熱烈，也讓其有機會與不同產業及市場的來賓深入交換意見，進一步拓展潛在合作機會。

展覽期間，北美洲台灣商會聯合總會溫在興總會長、達福地區台灣商會陳福榮名譽會長、陳盈蓁會長，以及北美洲台灣商會諸多分會貴賓亦特別蒞臨昶瑞攤位交流。雙方就產業發展、北美市場及未來合作方向交換意見，也讓昶瑞能進一步與海外台商建立連結，了解北美市場的產業需求與發展機會。

昶瑞表示，參與此次「台中AI應用暨智慧製造展」，不僅是展示產品與技術的重要平台，更是與國內外產業夥伴交流、掌握市場趨勢的重要機會。尤其透過此次與北美洲台灣商會聯合總會及各分會貴賓交流，讓公司在持續布局海外市場的同時，也有更多機會串聯台商資源與產業網絡。

台中 無人機

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