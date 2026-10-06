轉型跨大步 華電聯網成立碩維、專攻AI基建商機

華電聯網（6163）6日正式宣布，成立子公司「碩維」，專攻AI產業的資料治理業務，並結合集團PQC（後量子密碼學）技術人才，導入具備量子加密防護架構的先進儲存設備，及早預防企業機密遭算力解密風險，強化華電網集團在全球半導體的服務能量。

華電網董事長陳國章表示，半導體對系統整合商的需求已從單純設備建置，延伸至網路安全、系統架構、儲存設備到雲端運算的整合與維運，以有效支援大規模AI訓練與代理式（Agentic AI）即時推論。在這龐大的商機下，今年拍板決定斥資8,000萬設立子公司，期待能夠帶來新氣象。

陳國章進一步指出，華電聯網服務半導體大廠經驗已逾15年，以 IC 設計公司為例，客戶研發與開發環境若是單獨部署，所需時長超過 23 分鐘。然透過公司的專業服務，能縮短至 5 分鐘，大幅提升研發效率，目前已獲數家國際大廠導入。此外，研調機構顧能（Gartner）最新預估，2026年全球資訊科技（IT）支出將達6.37兆美元，年增14.2%，發展趨勢明確。

碩維總經理鍾瑜庭表示，未來將鎖定半導體AI落地需求，新品牌強調「Data First」架構思維，進行資源聚焦與專業服務，碩維團隊目前以技術人員為主，其中逾九成擁有多年以上實務經驗，累積專業證照逾50張，具備大型專案規劃、跨平台整合與問題排除能力，於前線協助半導體企業因應智慧製造、跨國布局與資料安全等多重挑戰。

碩維技術長黃治豪指出，相較於同業多從硬體規格切入提供服務，碩維採取「Data First」的架構思維，不盲目升級硬體或追求頂規，而是透過重構資料流程，大幅縮短部署時間，讓資料可精準賦能業務。