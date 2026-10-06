訪台拜會台積電等夥伴追產能 蘇姿丰：未來幾年AI需求強勁

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天訪台，與宏碁、華碩、鴻海、廣達等台灣合作夥伴會面。面對AI市場快速成長，蘇姿丰表示，AMD未來幾年需求仍相當強勁，需要更多CPU、GPU及記憶體等資源，與台灣供應鏈維持緊密合作格外重要。

蘇姿丰表示，「能來到台灣總是很好」，AMD許多客戶及供應鏈夥伴都在台灣，近期市場變化快速，因此此次訪台行程相當緊湊，笑稱是「very busy day」。除與鴻海、華碩、宏碁、廣達等合作夥伴會談外，下午也將前往新竹拜訪台積電。

談到與台積電的合作，蘇姿丰表示，AMD與台積電一直維持非常緊密的合作關係，未來幾年市場需求預期仍將相當強勁，AMD也將需要更多先進製程產能。她感謝台積電持續擴充產能，也肯定台積電在美國亞利桑那州廠的表現，期待全球產能持續提升，以因應客戶需求。

至於AMD是否考慮自建晶圓廠，蘇姿丰表示，AMD與現有合作夥伴已建立良好的商業模式，目前的合作方式運作良好，因此未來仍將維持現有模式。

AMD執行長蘇姿丰（中）表示與台積電保持非常緊密的合作，未來幾年需求仍將相當強勁，需要更多先進製程產能，除了感謝台積電持續擴產。記者曾學仁／攝影