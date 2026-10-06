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AI不能只拚快！AMD蘇姿丰：創新與安全須並進

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AMD董事長暨執行長蘇姿丰今日受訪表示，AI市場發展速度非常快，新模型與新能力不斷出現，但任何新科技在追求快速上市與創新的同時，都必須確保安全環境，兩者並進。記者曾學仁／聯影
AMD董事長暨執行長蘇姿丰今日受訪表示，AI市場發展速度非常快，新模型與新能力不斷出現，但任何新科技在追求快速上市與創新的同時，都必須確保安全環境，兩者並進。記者曾學仁／聯影

AI浪潮高速推進，從生成式AI、AI Agent進一步走向實體世界，也讓安全與發展速度如何取得平衡成為產業焦點。AMD董事長暨執行長蘇姿丰今（6）日表示，AI市場發展速度非常快，新模型與新能力不斷出現，但任何新科技在追求快速上市與創新的同時，都必須確保安全環境。她認為，創新與安全並非二選一，「兩件事情可以同時做到」，未來AI市場仍將維持高度競爭。

針對產業近期討論AI是否需要放慢發展腳步，蘇姿丰指出，AI過去一段時間進展非常迅速，也看到大量新模型、新能力持續創新。面對新科技，一方面必須維持快速創新與產品上市速度，另一方面也要建立安全環境，因此產業需要共同合作，在安全系統與高速創新之間取得平衡。

她並不認同因為AI可能帶來風險，就應停止或大幅限制技術發展。蘇姿丰表示，她相信AI對世界具有非常大的正面價值，可以協助人類解決許多問題；但如同所有新科技，也必須正視可能產生的負面影響，因此未來除了算力、模型與應用創新，「安全創新」同樣將成為重要課題。

尤其AI正從資料中心走向更多真實世界應用。蘇姿丰指出，未來不會只有單一型態的AI，而會依照企業、研究、實體應用等不同場景，發展不同類型的AI及應用模式，也因此市場不會只有單一贏家，而可能出現「many winners」。

在AI治理方面，蘇姿丰日前也參加美國總統川普召集的AI峰會。她認為，AI甚至未來超級智慧都是非常強大的科技，在持續推動發展之餘，也需要產業最重要的企業彼此協調，建立更好的合作機制。

蘇姿丰強調，真正重要的並非在「發展AI」與「確保AI安全」之間選邊，而是建立產業生態系，讓企業彼此學習、共同建立安全機制，在維持AI創新速度的同時，也打造更安全、可信任的AI環境。換言之，AI競賽下一階段不只是比誰算得快、模型更強，也將比誰能在高速創新下，把安全一起做到位。

蘇姿丰 AMD 模型

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