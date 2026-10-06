蘇姿丰：台灣對全球半導體「絕對關鍵」對AMD「非常非常關鍵」

AI需求持續攀升，AMD準備進一步擴大在台灣投資。AMD董事長暨執行長蘇姿丰今（6）日表示，今年5月宣布的100億美元台灣供應鏈投資目前「完全按照計畫進行」，隨著需求持續增加，未來還會進一步提高投資規模。面對地緣政治升溫、全球半導體業加速推動供應鏈多元化，她也強調，企業布局具備「地理多元化（geographic diversity）」是好事，但台灣對全球半導體供應鏈仍「絕對關鍵」，對AMD更是「非常、非常關鍵」。

蘇姿丰指出，AMD與台灣合作夥伴維持非常密切的合作。儘管從企業風險管理角度來看，供應鏈分散至不同地區有其必要性，但這並不代表台灣角色被削弱。相反地，在AI帶動全球算力需求快速攀升之際，AMD需要更多先進晶圓、封裝、基板與系統產能，台灣仍位居整個供應體系核心。

這也是蘇姿丰不到半年再次來台的重要背景。她表示，2026年AMD已持續增加供應能力，但市場需求成長速度仍超過供給，2027年還將「大幅增加」供應，因此此次來台目的之一，就是確保整條供應鏈能同步提高CPU、GPU及AI相關產能。

蘇姿丰點名，AMD正與台積電、後段合作夥伴及基板供應商共同增加供給。過去企業可能只需要提前一至兩年規畫產能，如今AMD已經與合作夥伴討論未來三、四甚至五年的需求，確保晶圓製造、先進封裝、基板等不同環節的新增產能可以同步到位。

台灣角色也正從晶片製造基地，進一步擴大為AI基礎設施重要生態系。蘇姿丰表示，AMD今年5月宣布的100億美元台灣供應鏈投資目前進度完全符合計畫，更重要的是，隨著AMD需求持續向上，「我們還會增加這個數字」，並持續投資台灣供應鏈。

面對台海地緣政治風險，蘇姿丰被問到是否已與台灣合作夥伴討論可能的供應中斷應變方案。她表示，對所有企業而言，具備地理多元化都是好的策略，因此AMD鼓勵合作夥伴進行多元布局；但她隨即強調，毫無疑問，台灣對全球半導體供應鏈極為關鍵，對AMD也非常重要。

AMD也持續使用台積電美國亞利桑那州產能。蘇姿丰表示，台積電亞利桑那廠對AMD而言表現「非常好」，AMD也期待全球有更多產能加入，以因應未來數年的強勁需求。

從蘇姿丰此次談話來看，AMD的供應鏈策略並非在「台灣或海外」之間二選一，而是一方面透過地理多元化增加供應鏈韌性，另一方面隨AI需求爆發持續加碼台灣。當先進製程、先進封裝、基板到伺服器系統必須同步擴產，台灣完整的半導體與AI硬體生態系，仍是AMD下一階段擴張不可或缺的一環。