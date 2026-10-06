快訊

紐時：伊朗戰爭讓「地理」重新成為武器 台灣也在關鍵位置

蘇姿丰：台灣對全球半導體絕對關鍵 對AMD「非常、非常關鍵」

華元食品報驗美國進口馬鈴薯龍葵鹼超標 華元：邊境已攔未進台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇姿丰宣布加碼台灣！AMD百億美元供應鏈投資再擴大

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

AMD執行長蘇姿丰今（6）日來台表示，先前宣布對台灣供應鏈投入100億美元，目前進度符合計畫，隨需求持續攀升，將進一步提高投入金額。台灣供應鏈擴充能力，成為AMD因應新一波運算需求的重要支撐。

蘇姿丰指出，今年CPU市場明顯成長，AMD雖已提高供應與產能，需求仍高於供給，公司正與台積電（2330）、台灣後段製造及載板夥伴共同增加供應，2027年將大幅增供。此次來台的重要目的之一，就是推動整體供應鏈提升CPU、GPU及AI相關供應能力。

需求能見度也讓合作方式改變。蘇姿丰表示，過去與供應鏈夥伴可能只規畫一至兩年，如今已拉長至三至五年，確保晶圓製造、封裝及其他環節的產能同步到位，以承接未來數年的強勁需求。

在擴充供應的同時，蘇姿丰也支持合作夥伴布局不同地區，提高供應鏈的地理多元性。不過，她強調，台灣對全球半導體供應鏈及AMD都至關重要，與台灣夥伴的緊密合作仍是營運關鍵。

蘇姿丰此次僅停留一天，已與許多台灣夥伴交流，並與鴻海（2317）董事長劉揚偉會面，下午預計前往新竹，拜會台積電及其他合作夥伴。

蘇姿丰 AMD 供應鏈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AMD執行長蘇姿丰再度來台 明中午短暫接受媒體採訪

蘇姿丰傳今訪合作台廠

AMD蘇姿丰將訪台 明日短暫公開露面

台積電法說聚焦2奈米、AI！傳美國再擴廠 00891近一年漲幅約130％

相關新聞

蘇姿丰：台灣對全球半導體「絕對關鍵」對AMD「非常非常關鍵」

AI需求持續攀升，AMD準備進一步擴大在台灣投資。AMD董事長暨執行長蘇姿丰今（6）日表示，今年5月宣布的100億美元台灣供應鏈投資目前「完全按照計畫進行」，隨著需求持續增加，未來還會進一步提高投資規模。面對地緣政治升溫、全球半導體業加速推動供應鏈多元化，她也強調，企業布局具備「地理多元化（geographic diversity）」是好事，但台灣對全球半導體供應鏈仍「絕對關鍵」，對AMD更是「非常、非常關鍵」。

AI不能只拚快！AMD蘇姿丰：創新與安全須並進

AI浪潮高速推進，從生成式AI、AI Agent進一步走向實體世界，也讓安全與發展速度如何取得平衡成為產業焦點。AMD董事長暨執行長蘇姿丰今（6）日表示，AI市場發展速度非常快，新模型與新能力不斷出現，但任何新科技在追求快速上市與創新的同時，都必須確保安全環境。她認為，創新與安全並非二選一，「兩件事情可以同時做到」，未來AI市場仍將維持高度競爭。

蘇姿丰宣布加碼台灣！AMD百億美元供應鏈投資再擴大

AMD執行長蘇姿丰今（6）日來台表示，先前宣布對台灣供應鏈投入100億美元，目前進度符合計畫，隨需求持續攀升，將進一步提高投入金額。台灣供應鏈擴充能力，成為AMD因應新一波運算需求的重要支撐。

攻半導體高階量測商機 華洋精機攜手蔡司推出COSMA-M

受惠於AI、高效能運算（HPC）及先進封裝需求快速成長，半導體產業對高精度量測設備的需求持續攀升。深耕光罩檢測領域的華洋精機（6983），近期宣布與全球光學科技大廠蔡司（ZEISS）合作推出高精度量測設備COSMA-M，鎖定光罩、先進封裝及晶圓量測市場，協助客戶提升製程控制能力與良率表現。此舉不僅擴大公司產品版圖，也象徵華洋精機正式跨足晶圓製程量測與先進封裝檢測領域。

深化6G與前瞻通訊技術研發 工研院與愛爾蘭都柏林三一學院簽署 MOU

工研院日前於「臺灣6G高峰會（Taiwan 6G Summit）」期間，與愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity College Dublin）旗下的CONNECT研究中心（CONNECT Centre），在臺北國際會議中心正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將發揮各自在未來網路與前瞻通訊領域的研發優勢，共同探索6G及先進通訊技術的聯合研究、實驗與創新合作。

微星推出EdgeXpert 64GB新版本 讓 AI Agent 走進每一個產業現場

全球高性能運算領導品牌微星（2377）宣布，旗下基於 NVIDIA DGX Spark 平台打造的桌上型 AI 超級電腦 EdgeXpert，將推出全新64GB 記憶體配置版本。微星 EdgeXpert 先前已有諸多成功落地案例，涵蓋機密法務與智慧財產管理、工廠營運智慧化、離線語音翻譯以及自主 AI 代理人工作流推理等領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。