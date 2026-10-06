蘇姿丰宣布加碼台灣！AMD百億美元供應鏈投資再擴大

AMD執行長蘇姿丰今（6）日來台表示，先前宣布對台灣供應鏈投入100億美元，目前進度符合計畫，隨需求持續攀升，將進一步提高投入金額。台灣供應鏈擴充能力，成為AMD因應新一波運算需求的重要支撐。

蘇姿丰指出，今年CPU市場明顯成長，AMD雖已提高供應與產能，需求仍高於供給，公司正與台積電（2330）、台灣後段製造及載板夥伴共同增加供應，2027年將大幅增供。此次來台的重要目的之一，就是推動整體供應鏈提升CPU、GPU及AI相關供應能力。

需求能見度也讓合作方式改變。蘇姿丰表示，過去與供應鏈夥伴可能只規畫一至兩年，如今已拉長至三至五年，確保晶圓製造、封裝及其他環節的產能同步到位，以承接未來數年的強勁需求。

在擴充供應的同時，蘇姿丰也支持合作夥伴布局不同地區，提高供應鏈的地理多元性。不過，她強調，台灣對全球半導體供應鏈及AMD都至關重要，與台灣夥伴的緊密合作仍是營運關鍵。

蘇姿丰此次僅停留一天，已與許多台灣夥伴交流，並與鴻海（2317）董事長劉揚偉會面，下午預計前往新竹，拜會台積電及其他合作夥伴。