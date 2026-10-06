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微星推出EdgeXpert 64GB新版本 讓 AI Agent 走進每一個產業現場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星推出EdgeXpert 64GB新版本。微星／提供
微星推出EdgeXpert 64GB新版本。微星／提供

全球高性能運算領導品牌微星（2377）宣布，旗下基於 NVIDIA DGX Spark 平台打造的桌上型 AI 超級電腦 EdgeXpert，將推出全新64GB 記憶體配置版本。微星 EdgeXpert 先前已有諸多成功落地案例，涵蓋機密法務與智慧財產管理、工廠營運智慧化、離線語音翻譯以及自主 AI 代理人工作流推理等領域。

本次推出全新的 64GB 版本，將與現有的128GB版本形成完整陣容，為企業規模化部署專屬 AI 代理人（AI Agents）提供更高性價比的切入點。同時，NVIDIA Sync 可協助團隊建立多台互連系統組成的叢集，並透過單一桌面應用程式監控 CPU 與 GPU 的運作情況。

全天候 Agentic AI 邊緣部署 - 隨著 AI 應用從單次問答的聊天機器人演進為可自主執行任務的 AI 代理人，企業對基礎設施的需求也產生變革。不同於傳統大語言模型，AI 代理人必須保持 24 小時常駐、處理多步驟推理，並直接存取地端資料。EdgeXpert 64GB基於 NVIDIA DGX Spark 平台（提供 1 petaFLOP FP4 AI 算力），能在企業防火牆內穩定運行最多 1000 億參數主流開源模型，在確保資料不外洩的前提下，支援各產業核心應用：

智慧製造：驅動視覺品質檢測代理人，即時偵測產品瑕疵並觸發矯正機制。金融與法務：運行金融詐欺調查與合規稽核代理人，分析交易明細並生成報告，落實完全資料主權。醫療與零售：於資料產生之處，近端運行臨床紀錄摘要與門市庫存調度代理人，確保敏感資料零外洩。

單一平台雙重配置：大規模研發、精準化部署 - 微星科技工業電腦事業部副總 黃文慧表示：「Agentic AI 已從概念驗證（PoC）走向實際生產階段，徹底改變了企業對基礎設施的需求。128GB 版 EdgeXpert 能持續滿足研發團隊運行 2000 億參數模型或微調 700 億參數模型的需求；而全新的 64GB 版本則專為『部署優先』的企業所設計，幫助企業在跨部門與多據點擴充代理人時，大幅優化部署成本。」

典型的企業導入路徑，可先於總部 AI 中心（HQ AI Center）使用 128GB 版本，隨後即可將 64GB 版本大量部署至分公司、工廠現場、零售門市，以及醫院和金融機構等受高度監管的環境中。

微星 NVIDIA 語音

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