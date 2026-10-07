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AI帶動高速需求 中華電：HiNet網速達300M中位數

中央社／ 台北6日電

生成式AI應用加速普及，高速寬頻成為支撐AI應用體驗的重要基礎。中華電信今天表示，HiNet光世代固網寬頻用戶網路速率已達「300M中位數」，其中1Gbps以上高速率用戶數較去年同期成長逾6成，顯示台灣家庭與企業網路使用持續往高速化發展。

中華電信今天宣布，HiNet光世代固網寬頻用戶網路速率邁入「300M中位數」，象徵台灣多數家庭與企業用戶的網路傳輸已躍升至300M以上高速雙向對稱頻寬；其中1G以上高速率用戶數，較去年同期大幅成長突破6成以上。

隨著高速飆網時代來臨與生成式AI應用普及，網路品質成為AI使用體驗的核心關鍵之一，中華電強調，高速網路是驅動生成式AI的重要基石，HiNet光世代客戶達「300M中位數」，為台灣邁向AI智慧島跨出一大步。

此外，2026愛知-名古屋亞運4日畫下句點，中華電信旗下雙平台MOD、Hami Video轉播賽事，中華隊選手締造佳績，帶動Hami Video轉播收視紀錄，全站累積流量超越上屆9成，助攻網路天數型方案訂閱數月成長3.6倍。

中華電進一步分享，延續大型國際賽事服務模式，Hami Video設立亞運專區，付費用戶同時上線數於9月26日棒球超級循環賽中華隊對戰日本達最高峰，單日活躍用戶數為上屆棒球金牌戰1.2倍，次高則為9月21日棒球預賽的台韓對決。

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