Microchip攜Navitas推800V 直轉6V電源設計 瞄準AI資料中心

Microchip Technology與氮化鎵功率半導體廠Navitas Semiconductor（NVTS）宣布合作，推出AI資料中心用800V直流轉6V直流參考設計，將原本800V轉50V、再由50V轉6V的兩級轉換整合為單一轉換器，藉此提升端到端電源轉換效率，支援高功率GPU叢集與新一代機架電源系統。

隨AI資料中心用電需求提高，產業逐步轉向800V直流機架電源架構，以改善配電效率與功率密度。此次平台結合Microchip數位電源控制、硬體安全技術，以及Navitas的GaNFast氮化鎵功率元件，符合開放運算計畫（OCP）800V直流標準，並提供參考硬體、軟體與設計文件，協助開發人員降低設計風險、縮短開發週期。

在電源轉換設計上，電源子板一次側採堆疊式半橋拓撲，搭載16顆NV6034 GaNFast場效電晶體，規格為650V、導通電阻17毫歐姆，並採DFN 8×8雙面散熱封裝，降低熱阻、支援更高連續功率。設計目標是在1MHz切換頻率及滿載條件下，峰值效率最高達96%，功率密度達每立方英吋2,100瓦。

平台也強調與GPU板卡的整合能力，外型厚度比手機薄約20%，可更貼近GPU板卡配置，改善瞬態效能與配電效率。Navitas表示，透過系統層級設計，可將GaN元件的效能優勢轉化為效率、功率密度及整體擁有成本的改善。

控制核心採Microchip dsPIC33AK數位訊號控制器，提供高頻、高效率DC/DC轉換所需的確定性數位控制。其中，dsPIC33AK256MPS306系列搭載200MHz、32位元核心與雙精度浮點運算單元，配備解析度78皮秒的高解析度脈衝寬度調變器，以及多組最高40MSPS的12位元類比數位轉換器。

安全機制則由TA100 CryptoAuthentication安全IC建立硬體信任根，支援系統身分驗證、安全開機、程式碼驗證、訊息驗證碼及受保護的韌體更新，也支援包括TLS在內的金鑰管理協定。dsPIC33AK系列另提供CNSA Suite 2.0建議的後量子密碼演算法程式庫支援，以及硬體加速密碼功能，滿足連網即時控制設計需求。

Microchip數位訊號控制器事業部企業副總裁Joe Thomsen表示，AI基礎架構最佳化正推動資料中心數十年來最重大的電源架構轉型之一，客戶需要經過驗證的控制與安全技術，以降低高電壓系統導入風險。Navitas全球解決方案行銷副總裁Vipin Bothra則表示，雙方結合功率半導體與數位控制專業，將加速先進電源方案開發，因應下一代AI資料中心需求。